Livestream lancering Starship SN-25

[update; ‘Orbital Flight Test 2 is gelanceerd en de ‘hot staging’ is gelukt.] Het is bijna ‘Go-time’ voor het Starship SN-25 van SpaceX voor de orbitale testvlucht! De kolos, nu nog even stevig verankerd op het Texaanse Starbase zal rond 14.00 NL’se tijd, gelanceerd worden. Het betekent de eerste orbitale ‘van-Texas-naar-Hawaï testvlucht‘ van het gigantische ruimtevaartuig. De vlucht zal ongeveer 90 minuten in beslag nemen. Deze testvlucht zal uitgevoerd worden met de ‘Serial Number-25’-combinatie, bestaande uit de Super Heavy boosterraket van 70 meter en het eigenlijk Starship dat 50 meter hoog is. De vlucht, begonnen op Starbase, gaat oostwaarts over de Golf van Mexico en over de ‘Straits of Florida’, om te eindigen nabij de archipel van Hawaï in de Stille Oceaan.

Hierboven een diagram dat grafisch toont hoe de lancering zich zal voltrekken (zie de meer duidelijke versie hier op de missiebeschrijving. Volgens deze missiebeschrijving van SpaceX zullen de 33 Raptor-motoren van Booster 7 169 seconden na de vlucht worden uitgeschakeld en drie seconden later worden gescheiden van SN-25. De boosterraket zal enkele van zijn motoren herstarten om hem dan terug te brengen naar Texas, en zal uiteindelijk ongeveer 32 km voor de kust in de Golf van Mexico neerstorten, ongeveer acht minuten na de lancering. De zes Raptor-motoren van de bovenste trap van het Starship starten ondertussen na 177 seconden, of iets minder dan drie minuten na de vlucht, en vervolgen de reis van het vaartuig naar het oosten. Die motoren zullen ongeveer 6,5 minuut branden en 560 seconden na de vlucht worden uitgeschakeld.



SN-25 zal geen volledige baan om de aarde voltooien, maar het zal bereiken wat de omloopsnelheid wordt genoemd – voor een lage baan om de aarde, ongeveer 28.160 km/u – op een hoogte van ongeveer 240 km, als alles volgens plan verloopt. En, als alles goed gaat, zal het ongeveer 100 km voor de noordwestkust van Kauai, een deel van de Hawaiiaanse archipel, naar beneden afdalen, en landen nabij het Papahanaumokuakea Marine National Monument. Voor de zekerheid wordt het scheep- en luchtvaartverkeer in de buurt stilgelegd, zowel bij Texas als Hawaï.

Het hoofddoel is deze keer zo ver te komen dat Starship loskomt van de booster, zelfstandig doorvliegt en in zee landt bij Hawaï. Voor dat loskomen grijpt het bedrijf terug op een oude techniek die vooral door de Russen veel is gebruikt: hot staging. De motoren van Starship worden al ontstoken terwijl het ruimteschip nog vastzit aan de booster. Dat maakt een risicovolle manoeuvre met de Super Heavy overbodig, maar er is wel meer risico op schade. “Bij een wegwerpraket is dat geen enkel probleem, maar de bedoeling is dat dit systeem volledig herbruikbaar wordt. Dus is er een speciale ring boven op de Super Heavy gezet die de super hete gassen weg moet leiden.”

