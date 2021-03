Livestream lancering Starship SN10 van SpaceX

door

There we go again! Vandaag, in de loop van deze woensdag de derde maart zal SpaceX een high-altitude testvlucht maken met Starship SN10. Het lanceervenster loopt van 16:00 tot vannacht 1:00. Dit is even onder voorbehoud, SpaceX meldt 3 maart maar een exact tijdstip is nog niet aangekondigd, ook is hun eigen webcast nog niet getoond. De SN10-vlucht is de derde suborbitale testvlucht en wordt uitgevoerd vanaf Boca Chica, Cameron County, Texas. SpaceX stelde zich met de SN10 ten doel om 10 km hoogte bereiken. Net als bij de vorige testvluchten zal ook de SN10 aangedreven worden door drie Raptor-motoren. Deze raketmotoren worden achtereenvolgens uitgeschakeld voordat het voertuig het hoogste punt van de vlucht bereikt, bij deze dus 10 km. Na heroriëntatie op het hoogste punt in de vlucht moet een gecontroleerde äerodynamische afdaling met bodyflaps gebeuren. De afdaling, wordt gedaan m.b.v. de onafhankelijke beweging van de bodyflaps, welke alle vier worden bediend door een boordcomputer om de houding van Starship tijdens de vlucht te regelen en een nauwkeurige landing op de beoogde locatie mogelijk te maken. De Raptor-motoren van de SN10 ontsteken opnieuw zodra het voertuig een landing-flip-manoeuvre uitvoert onmiddellijk voor de landing op het landingsplatform.

Een gecontroleerde äerodynamische afdaling met bodyflaps is van cruciaal belang voor het landen van een ruimteschip op bestemmingen in het zonnestelsel waar geen geprepareerde oppervlakken of landingsbanen bestaan, en om terug te keren naar de aarde. Het was bij de SN9 dit laatste deel van de testvlucht dat mis ging, een Raptor-motor raakte los, de landing-flipmanoeuvre ging verkeerd, waardoor SN9 zijwaarts binnenkwam en hard de grond raakte. Gelukkig was er vervolgens geen schade aan de SN10, of aan de Tank Farm, en konden de voorbereidingen voor deze nieuwe lancering doorgaan. Het Starship, bedoeld voor maan- en Marsreizen is zowel een rakettrap als een bemannings- en vrachtschip, en zal ook moeten lanceren vanaf de maan of Mars. De eerste trap, Super Heavy, is in ontwikkeling en is nog niet getest. Bronnen: SpaceX, NasaSpaceFlight