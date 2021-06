Scheervlucht Juno levert nieuwe close-ups op van Ganymedes

door

Afgelopen maandag is NASA’s ruimteverkenner Juno vlak langs Ganymedes gevlogen, de grootste maan van Jupiter (en tevens van het hele zonnestelsel – hij is zelfs groter dan de planeet Mercurius). De kortste afstand tot de maan was 1068 km. De laatste keer dat een ruimteverkenner zo dicht bij de maan kwam was in 2000, toen Galileo (ook van de NASA) een scheervlucht langs Ganymedes maakte. De NASA heeft twee foto’s vrijgegeven die tijdens de scheervlucht zijn gemaakt. De close-up van die twee toont lange scheuren in het oppervlak van Ganymedes, scheuren die mogelijk te maken hebben met tektonische breuklijnen.

Ganymedes is één van de 79 manen van Jupiter en samen met Io, Callisto en Europa werd hij al in 1610 ontdekt, door Galileï. Juno draait al vijf jaar om Jupiter en doet vanuit z’n baan onderzoek aan de gasreus en z’n manen. Bron: Phys.org.