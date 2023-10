NASA’s Juno stuurt fraaie nieuwe beelden van vulkanische maan Io bij dichtste nadering oppervlak ooit

NASA’s Juno-sonde, die op honderden miljoenen kilometers afstand van de aarde in een baan rond Jupiter draait, nadert steeds dichter het oppervlak van Io, een van de vele Jupitermanen. Juno vloog recent op zo’n 11.700 km afstand van het oppervlak van Io, en maakte fraaie beelden van de maan, die de meest vulkanisch actieve wereld in ons zonnestelsel is. Het was voor Juno reeds zijn 55ste tour rond Jupiter, en op 15 oktober j.l. werden deze door Juno gemaakte beelden naar de aarde teruggestuurd. Deze beelden worden verwerkt (waarbij ruis en vervorming worden verwijderd, enz.) door zowel professionele als amateurastrofotografen, al dan niet in dienst van NASA. Deze twee afbeeldingen hierboven en midden, en zie hier voor meer Juno-afbeeldingen, zijn enkele van de duidelijkste beelden die ooit van Io zijn gemaakt: ze tonen donkere vlekken (die op lavastromen duiden), en een topografie met vulkanische activiteit. (Zie ook hier op X)



En Juno zal nog dichter bij de maan Io komen, in resp. december ’23, en in januari 2024 Io het dichtst passeren. Io is bedekt met uitbarstende vulkanen vanwege de wisselwerking tussen nabijgelegen objecten. Niet alleen de zwaartekracht van Jupiter zelf, maar ook die van Io’s comp(m)anen, de maan Europa en de grootste maan in het zonnestelsel, Ganymedes ’trekken’ continu aan Io. Het resultaat is dat Io voortdurend wordt uitgerekt en samengedrukt, acties die verband houden met de creatie van de lava die uit de vele vulkanen uitbarst. Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel, heeft in totaal 92 manen. Io is slechts iets groter dan de maan van de aarde, en de vierde grootste maan in het zonnestelsel. Afgelopen juli vloog Juno op zo een afstand van 22.000 km vanaf het oppervlak van Io. Bronnen; Space.com, NASA. X.