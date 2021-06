Transitie van het ISS voor de zon langs in slow-motion gefilmd

door

Vanmiddag vloog gezien vanuit mijn achtertuin het internationale ruimtestation ISS voor de zon langs. Die transitie begon om 14u33m40,89 seconde en hij duurde welgeteld 0,59 seconden. Op dat moment bedroeg de afstand tussen mij en het ISS 483,57 km en met een snelheid van 7,39 km/s vloog het ruimtestation over. ‘s Avonds levert dat een leuke heldere stip op die je langs de hemel ziet bewegen, maar overdag is alleen die ene tel te zien als ‘ie voorbij de zon vliegt – mits je met zonnefilters op het juiste moment kijkt. Hieronder de strook waar de transitie zichtbaar was. Op de website Transit-finder kon ik de transitie vantevoren zien, zodat ik precies zien hoe laat het allemaal zou gebeuren.

Met mijn 11 cm Newton (plus zonnefilter) en Meade LXD 600 volgmotor kon ik de zon prachtig volgen en door oculairprojectie zien. Ik kon mijn Samsung Galaxy S10 telefoon door het oculair laten kijken met behulp van een houder, die ik ergens op internet voor € 10 op de kop had getikt. De Samsung heeft een videomodus die het mogelijk maakt om gedurende 0,4 of 0,8 seconden super slow motion beelden te maken met een frame rate van 960 fps. Ik koos voor de 0,8 seconden mogelijkheid. En dat lukte! Via een bluetooth bediening voor selfies kon ik om 14.33.40 seconde de opname starten, daarmee voorkomend dat er trillingen zouden ontstaan als ik de knop op de telefoon zelf zou indrukken voor de opname. Van links vliegt het ISS de zonneschijf binnen, eerst in gewone snelheid, daarna in de slo-mo. Hieronder zijn die beelden te zien. Onder het ISS was mooi een zonnevlek te zien.