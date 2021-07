door

Het zou de titel van een spannende Science Fictionfilm kunnen zijn… of juist van een héééél saaie sf-film, Miljardairs in Space! Drie miljardairs met vele miljarden dollars op hun bankrekening zijn van plan de ruimte in te gaan, twee in levende lijve, eentje die het later mogelijk doet. Richard Branson (Virgin Galactic), Jeff Bezos (Amazon/Blue Origin) en Elon Musk (SpaceX) zijn de avonturiers, commerciële avonturiers, want aan al hun initiatieven hangt een commercieel prijskaartje. Branson (70 jaar, volgende week is ‘ie jarig) [ ] is de eerste van het trio, die wil morgen (zondag 11 juli) al de ruimte in gaan. Hij gaat dan vergezeld van vijf anderen, waaronder de twee piloten én de 82 jarige Wally Funk met de VSS Unity en moederschip VMS Eve de ruimte in. Nou ja, het is maar wat je ruimte noemt, Unity zal tot iets boven de 80 km hoogte komen. Minder dan de officiële Kármán-grens van 100 km, dé standaard grens waar de ruimte begint, maar hoger dan de 80 km grens die de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA als grens van de ruimte hanteert. Funk, die in de jaren zestig al betrokken was bij het (mislukte) Mercury 13 project om vrouwen in de ruimte te krijgen, zal met de vlucht morgen, die vier minuten van gewichtloosheid op zal leveren, de oudste mens zijn die ooit in de ruimte is geweest. De vorige recordhouder is John Glenn, die in 1998 op 77 jarige leeftijd nog met de Space Shuttle Discovery de ruimte in ging.

Branson en z’n medepassagiers zullen morgen vanaf een woestijn in New Mexico (VS) opstijgen met de Eve, waaronder het ruimtevliegtuig Unity hangt, waar iedereen inzit. Op 15 km hoogte zal de Unity vanonder Eve vandaan worden afgeworpen en de Unity zal dan pijlsnel in hoogte klimmen, tot boven de FAA-grens. Vanaf volgend jaar willen ze dat gaan doen voor iedereen die dat wil en die dat kan betalen… á raison van zo’n 250.000 $ per persoon.

Bezos (57) is de volgende miljardair, die het ruimtesop kiest. Die is van plan om op 20 juli met z’n New Shepard raket (zie foto hierboven) vanaf West-Texas op te stijgen en tot boven de Kármán-grens te komen. Zijn periode van gewichtsloosheid zal iets langer duren: tien minuten. Er gaan nog twee andere passagiers met de New Shepard mee, Jeff’s broer Mark en iemand die een prijskaartje van maar liefst $ 28 miljoen neer wil tellen voor de derde stoel. Later wil Bezos vluchten met de New Shepard ook commercieel aanbieden: ergens tussen de 2 en 3 ton per passagier, dus ga maar vast sparen.

En dan de derde miljardair, Elon Musk. Die heeft ooit geroepen zelf naar Mars te willen, maar voorlopig zorgt hij er alleen voor dat anderen de ruimte in gaan. Er zijn al enkele succesvolle vluchten uitgevoerd met de Dragon capsule en Falcon 9 raket, die astronauten naar het ISS bracht, maar er zijn plannen van SpaceX om al in september burgers de ruimte in te sturen. In 2023 willen ze de Japanner Yusaka Maezawa – hé weer een miljardair in de ruimte, om de maan laten vliegen. Even terug naar Branson morgen: hij zal niet de eerste miljardair in de ruimte zijn. Er zijn er twee eerder al omhoog geschoten, eerst Dennis Tito in 2001 en daarna Guy Liberté in 2009. Bron: Phys.org + NRC 9 juli 2021.