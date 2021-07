Voor het eerst is licht waargenomen van de achterkant van een zwart gat

door

Voor het eerst zijn sterrenkundigen er in geslaagd om licht waar te nemen dat afkomstig is van de achterkant van een zwart gat. Dat deden ze met behulp van ESA’s XMM-Newton en NASA’s NuSTAR ruimtetelescopen, die beiden kijken in het röntgengebied van het elektromagnetische spectrum. Dan Wilkins (Stanford University) en z’n team namen met beide instrumenten het zwarte gat waar in het centrum van het nabije sterrenstelsel I Zwicky 1, dat zich op 800 miljoen lichtjaar afstand bevindt, voor sterrenkundigen is dat nabij. Het zwarte gat is tien miljoen keer zo zwaar als de zon. Normaal gesproken zou licht van achter het zwarte gat gelegen niet zichtbaar moeten zijn, maar door de enorme zwaartekrachtswerking van het zwarte gat en de kromming van de ruimte als gevolg daarvan kunnen lichtecho’s van achter het zwarte gat omgebogen worden en richting aarde gestuurd. Wilkins’s team bestudeerde de corona van het zwarte gat in I Zwicky 1, de bron van röntgenstraling, veroorzaakt door gas dat richting het zwarte gat valt en in de draaiende accretieschijf rondom het zwarte gat terecht komt. De sterrenkundigen waren in staat om röntgenflitsen waar te nemen van dat hete -miljoenen graden hete – gas in de accretieschijf, maar met enige vertraging óók echo’s van diezelfde flitsen, die nog even terugkaatsend via de accretieschijf een rondje om het zwarte gat hadden gemaakt en later bij aarde arriveerden. Het tijdsinterval tussen de waarneming van de oorspronkelijke flitsen en die van de echo’s ervan komen precies overeen met de voorspellingen volgens de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein uit 1915. Vandaag is er dit artikel over gepubliceerd in Nature. Bron: ESA.

