Messier 39., een ondergeschoven deep sky object

door

Hoeraaaa!! Na een grijze nachten zomerreces van een maandje of twee heb ik mijn oude astrovossen-streken weer hervat en ben ik een paar daagjes/nachtjes geleden weer vol ouderwetschen goede moed naar de heilige eeuwige jachtvelden der Dordtse Biesbos getogen om dit vaak vergeten en bepaaldelijk niet echt spannende “Messier-kneusje” astrofotografisch uit de lucht te plukken…….enne…. aldaar in de Biesbos mocht ik het plezante genoegen ervaren dat deze oude astrovos weliswaar met het recentelijk bereiken van de gezegende leeftijd van 60 lentes…(of waren het nou koude nare gepekelde winters???)….hier en daar gelukkig slechts een enkel haartje is kwijtgeraakt maar dat dit beperkte verlies ook opging voor zijn astrofotografische vaardigheden….ofwel werkelijk in een zucht en een scheet waren die 6×5 minuten subjes binnengehengeld. Wat een onverwacht makkie was deze sessie, zeg!!

En dus….veel vroeger dan gepland kon er weer aangenaam comfortabel naar huis gewaggeld worden. Alles okiduckie dus??? Nah…nee…niet echt want het venijn van deze astro-expeditie zat em namelijk gezellig in de thuisreis-staart. Nee…nee….niks aan de hand met de Eend, die is en blijft een rots van comfort en betrouwbaarheid…..Bij het naar huis rijden neem ik altijd een snel (buiten)omweggetje in de vorm van een stukkie A16 om de Eend nog even een lekker warm te laten rennen….en toen bleek de afslag naar de Dordtse binnenstad afgezet en moest er helemaal via Zwijndrecht c.q. zwijndrechtse brug omgereden worden. Ok….dat is wel even iets meer dan een klein (buiten)omweggetje en het wordt al helemaal een gevalletje veel later onder de wol als er pal voor je eendenneus een, voor de drechttunnel te hoge, vrachtwagen rijdt….oeps!!

Flits….flits….alles op rood en drie kwartier lang de A16 omgetoverd tot één groot mega parkeerterrein. Uitendelijk werd de te hoge vrachtwagen van de A16 geplukt en mocht er weer worden gereden. Niet echt een genoegen om met een underpowered voiture als mijn 28pk sterke (zwakke) nedrige 2CV’tje op pole position te moeten meedoen aan deze groen licht sprint…maar goed na enige vriendelijke onvriendelijkheden te hebben uitgewisseld met mijn terecht ongeduldig geagiteerde medeweggebruikers toch nog veilig thuisgekomen. Nu kun je je afvragen wat al deze automobiele priet praat te maken heeft met sterrenkunde…..enne…als het mij zou mogen liggen zou ik graag willen zeggen..”helemaal niets”…maar de in de keiharde realiteit van vrije veld astrofotografie hoort dit soort van “zijnlijn-gezeik” er helaas wel bij. Nou ja…het zij dan maar zo.

Veilig thuis achter de lap top was het tot het nevenstaande plaatje verwerken van die zes subjes een makkelijk en routineus klusje met deep sky stacker en een beetje photoshop.

Messier 39 is in het glamour sterrenbeeld Cygnus (zwaan) een beetje het ondergeschoven esthetische kneusje van de klup. Het object in kwestie is een open sterrenhoop maar bestaat uit slechts een los groepje van 30 niet echt heldere sterren die net 200 tot 300 miljoen jaren jong zijn.

Wat dan wel weer een beetje bijzonder is dat Messier 39 behoorlijk om de hoek te vinden is op slechts een lichtjaartje of 800 verwijderd van Moeder Aard….en dat is maar 400 lichtjaar verder dan de meest dichtbij zijnde open sterrenhoop Messier 45, het beroemde Zevengesternte, met het blote oog te vinden in het sterrenbeeld Stier.

Zogezegd…..zowel visueel als astrofotografisch is Messier 39 niet echt een “knaller” te noemen….en toch is het/vind ik het een fijn oogstrelend plaatje geworden en dat is vooral te danken aan het contrast met de spectaculaire achtergrond, zijnde de extreem sterrenrijke omgeving van de melkweg in het sterrenbeeld Zwaan!!

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp