Radiosterrenkundige en Nobelprijswinnaar Antony Hewish (1924-2021) overleden

Op 13 september j.l. is Antony Hewish (1924-2021) op 97-jarige leeftijd overleden, de radiosterrenkundige die in 1974 samen met Martin Ryle de Nobelprijs voor de Natuurwetenschappen ontving. Hewish kreeg die prijs voor zijn ‘beslissende bijdrage bij de ontdekking van pulsars’, al was dat eigenlijk de verdienste van Jocelyn Bell Burnell en had ook zij minstens een deel van de prijs moeten krijgen. Hewish was één van de Britse pioniers in de radiosterrenkunde. In de Tweede Wereldoorlog hield hij zich al bezig met de ontwikkeling van radarapparatuur in vliegtuigen, waar hij voor de eerste keer met Martin Ryle samenwerkte. In 1965 construeerde Hewish een nieuwe radiotelescoop, de Interplanetary Scintillation Array, met de bedoeling om zonnewinden te bestuderen en hiermee te bepalen welke sterren quasars zijn.

Deze radiotelescoop bestond uit zo’n 2000 in rijen opgestelde, met elkaar verbonden dipoolantennes die aan een duizendtal palen waren bevestigd en een oppervlak besloegen van ruim 18.000 m². Het was met die telescoop dat Hewish’ promovendus Jocelyn Bell in 1967 signalen opving met een erg regelmatige herhaling. Toen de signalen niet van een aardse bron afkomstig bleken te zijn werd nog even gedacht aan Little Green Men: een buitenaardse bron die contact zoekt met de aarde. Maar toen vervolgens andere pulserende radiobronnen werden ontdekt kwamen Hewish en Bell in dit artikel met de hypothese dat de signalen die zij vonden afkomstig waren van de snel roterende neutronenster (PSR B1919+21) die elektromagnetische straling uitzendt in de vorm van snelle pulsen met een frequentie van 1.3373 seconden. Bron: Wikipedia.

