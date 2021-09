Video: Sabine Hossenfelder over de neutrino-anomalie

door

Afgelopen zaterdag zag ik onderstaande interessante video voorbij komen, waarin de natuurkundige en blogger Sabine Hossenfelder het heeft over de neutrino-anomalie, die in de periode 1993 en 1998 ontdekt werd met het Liquid Scintillator Neutrino Detector (LSND) experiment in de VS en die in 2018 bevestigd werd met MiniBooNE neutrino experiment bij Fermilab, ook in de VS. Gelieve deze blog (en wellicht ook deze blog) te lezen voor de details van de experimenten en de uitkomst ervan, ‘the physics anomaly no one talks about‘, zoals Hossenfelder het zegt.

Bron: Backreaction.

