door

Het bestuur van de institutenorganisatie van de Nederlandse Onderzoeksraad heeft prof.dr. Jessica Dempsey benoemd tot directeur van ASTRON, het Nederlands Instituut voor Radioastronomie. De benoeming is het resultaat van een internationale wervingscampagne. “Dempsey is geselecteerd vanwege een gevestigde en brede staat van dienst op de drie hoofdgebieden van ASTRON: astronomie, instrumentatie in de radioastronomie en observatoriumoperaties”, aldus prof. Marcel Levi, voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). “Zij is een wetenschapper van wereldfaam en heeft met succes leiding gegeven aan een sterrenkundig instituut in een complexe internationale omgeving met vele partners en met een zeer actieve houding ten aanzien van meer inclusie, gelijkheid en diversiteit.” Momenteel is Dempsey directeur van het East Asian Observatory op Hawaï. Haar wetenschappelijke focus is gericht op onderzoek in het radiogebied van moleculen in de Melkweg. Op een onderzoeksstation bij de Zuidpool heeft zij vijf zomers gewerkt aan het zogeheten Arcminute Cosmology Bolometer Array Receiver cosmic microwave background (ACBAR CMB) experiment. De vorige directeur van ASTRON was Carole Jackson, die in 2017 werd benoemd. Namens de Astroblogs wensen wij Jessica Dempsey heel veel succes met haar nieuwe baan! Zie het volledige persbericht hier.

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp