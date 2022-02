Krachtige zonnevlam met ‘halo CME’ bereikt vandaag de Aarde

“De uitbarsting, die afkomstig was van een zonnevlek genaamd AR2936, was bijzonder langdurig en duurde meer dan vier uur,” aldus Tony Phillips van Spaceweather.com (zie ook Spaceweatherlive). Deze uitbarsting is een type CME bekend als ‘halo CME’. CME’s die op de aarde zijn gericht, worden zo genoemd vanwege de manier waarop ze eruitzien in beelden van de zonnecorona. Terwijl de uitdijende wolk van een op de aarde gerichte CME groter en groter opdoemt, lijkt hij de zon te omhullen en een halo rond onze ster te vormen. Spaceweather.com meldde dat zonnedeeltjes van deze CME vanaf woensdag de aarde raken, zoals verwacht in een voorspellingsmodel van NOAA.

Met de aankomst van de CME, zo stelde NOAA is er op aarde een aardmagnetische storm van de G2-klasse te verwachten. Een G2-klasse storm is een aardmagnetische storm van gematigde klasse met een ‘laag risico’ op storingen van electricitetisnetten of satellieten. Het is wel een storm die mogelijk fraaie, uren durende aurora’s kan veroorzaken vanaf de poolcirkel tot in het noorden van de Verenigde Staten en zo ver naar het zuiden als New York. Deze zonnevlam zorgt ervoor dat de huidige zonnecyclus, ‘zonnecyclus 25’, zich uitstrekt tot voorbij de verwachte limieten. Deze 11-jarige zonnecyclus heeft meer zonnevlekken getoond dan voorspeld en is sterker dan experts hadden verwacht. De piek van de zonnecyclus ligt waarschijnlijk rond 2025. Bronnen; Spaceweather.com, Space.com, NOAA/SWPC, ESA, Spaceweatherlive.com