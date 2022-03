Er zijn nu al meer dan 5.000 exoplaneten ontdekt én bevestigd

door

De lijst met ontdekte én bevestigde exoplaneten heeft de grens van 5.000 gepasseerd! Gisteren werden maar liefst 65 exoplaneten (dat zijn planeten buiten ons zonnestelsel) toegevoegd aan de catalogus van exoplaneten die de NASA bijhoudt en met die toevoeging kwam het aantal op 5.005. Tot die grote groep planeten die tot nu toe zijn gevonden behoren kleine, rotsachtige werelden zoals de aarde, gasreuzen die vele malen groter zijn dan Jupiter, en ‘hete Jupiters’ in verzengend nauwe banen rond hun sterren. Er zijn ‘superaardes’, mogelijke rotsachtige werelden die groter zijn dan de onze, en ‘mini-Neptunussen’, kleinere versies van Neptunus van ons zonnestelsel. Hieronder zie je een overzicht van die 5000+ exoplaneten verdeeld naar type planeet.

De allereerste exoplaneten werden ontdekt in 1992 en wel enkele planeten die draaien om een pulsar. In 1995 werd de eerste planeet om een gewone ster ontdekt, dat was 51 Pegasi b (of toch niet? Zie deze én deze Astroblogs daarover

).

De planeten worden met verschillende methodes ontdekt, zoals met de transitiemethode. Als een planeet gezien vanaf de aarde periodiek voor z’n ster langs schuift leidt dat tot een kleine dip in de lichtcurve van de ster en dat kán dan betekenen dat er één of meerdere planetenb om de ster draaien. Of de wiebelmethode, waarbij de ster iets heen en weer schudt doordat een planeet door z’n zwaartekracht aan de ster trekt en dat is dan weer te zien als een Dopplerverschuiving in de spectraallijnen van de ster. Er is overigens naast die door de NASA bijgehouden catalogus nóg een andere catalogus van exoplaneten en de teller daarvan staat op 4.980 ontdekte en bevestigde exoplaneten, dus 25 minder dan de NASA-catalogus. Ik heb eerlijk gezegd geen idee waarom die iets achter loopt in aantal. Bron: NASA.

