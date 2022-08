NameExoWorlds 2022: verzin een naam voor een planeet die door Webb is waargenomen

door

Voor de derde keer in de geschiedenis gaat de Internationale Astronomische Unie (IAU) een NameExoWorlds wedstrijd organiseren! Na de eerdere NameExoWorlds 2015 en NameExoWorlds 2019 wedstrijden is nu de NameExoWorlds 2022 gestart. Het gaat om twintig planeten die al eerder ontdekt zijn, maar die behalve een saaie catalogusnaam nog geen echte naam hebben én die waargenomen gaan worden door de Webb ruimtetelescoop. Het gaat om deze twintig exoplaneten én sterren waar ze omheen draaien, die je ook in de afbeelding bovenaan ziet (de eerste naam is die van de ster, de planeet wordt aangegeven met een ‘b’).

Normaal gesproken geeft de IAU zelf namen aan astronomische objecten, zoals kraters, planeten, manen en kometen, maar zo af en toe komen ze ook met wedstrijden om het publiek de gelegenheid te geven een naam te verzinnen. De vorige wedstrijd werd uitgeschreven omdat de IAU toen honderd jaar bestond. Dit keer is er een andere reden: het feit dat het Office for Astronomy Outreach van de IAU tien jaar bestaat. Niet alleen de planeten krijgen een naam, ook de ster waar ze omheen draaien krijgen een naam. Regel voor de naamgeving is dat het geen namen mogen zijn van je kind of je favoriete huisdier of zoiets. De voorgestelde namen “moeten betrekking hebben op dingen, mensen of plaatsen van langdurige culturele, historische of geografische betekenis, die het waard zijn om aan een hemellichaam te worden toegewezen.” De namen van sterren en planeten moeten ook een gemeenschappelijk thema hebben.

De IAU wil dat teams van studenten, docenten, astronomieliefhebbers en astronomen van alle niveaus samenkomen om een ​​naam te bepalen en dat kunnen ze vanaf vandaag doen tot 11 november, de sluitingsdatum voor suggesties. Daarna zal de IAU samenwerken met de National Outreach Coordinator om één voorstel te kiezen voor landen met meerdere indieningen. Stemmen kan van 16 december tot 16 maart 2023 en de winnaars worden op 20 maart bekend gemaakt. Hier vind je alle informatie om mee te doen aan de NameExoWorlds 2022. Bron: Phys.org.

