SpaceX’ Dragon-capsule arriveert bij ISS, inclusief Russische kosmonaut

Een capsule van SpaceX is vandaag in het kader van de Crew 5-mission veilig aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS, dat in een baan om de aarde draait. De Crew Dragon-capsule van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf bracht twee Amerikaanse astronauten aan boord van het station, maar ook een Japanner en een kosmonaut, zoals astronauten in Rusland genoemd worden. Het gaat om het viertal Nicole Mann, Josh Cassada, Koichi Wakata en Anna Kikina. Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Rus meevliegt in een capsule vanuit het Kennedy Space Center in Florida. Eerder dit jaar leek het erop dat de samenwerking tussen de Russische en Amerikaanse ruimtevaartorganisaties zou stoppen, na de Russische inval in Oekraïne en de westerse steun aan dat laatste land. Maar in de zomer kwamen NASA en Roskosmos toch overeen dat ze ruimtevaarders met elkaars vluchten konden blijven meesturen. Ze kwamen ook overeen dat er altijd minstens één Rus en Amerikaan aan boord is. De koppeling aan het ISS vond vandaag plaats boven de Atlantische Oceaan, ten westen van de kust bij Afrika op 420 km hoogte, één dag na de lancering. Hieronder beelden van de lancering gisteren.

Bron: NOS + Phys.org.

