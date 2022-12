Na dertig jaar is de start van de bouw van de Square Kilometer Array eindelijk begonnen!

door

Het moet de allergrootste radiotelescoop ter wereld worden, het grootste ooit door mensen gebouwde wetenschappelijke instrument, het Square Kilometer Array Observatory (SKAO). In de eerste jaren van de jaren negentig van de vorige eeuw was men al begonnen met na te denken over de SKA en na dertig jaar is het dan eindelijk zo ver: deze week is men in Zuid-Afrika en in West-Australië begonnen met de bouw van de enorme radiotelescoop. In Australië wordt de SKA-Low gebouwd, een netwerk van kleinere radioantennes die gaan waarnemen in het lage frekwentiebereik tussen 50 en 350 megahertz, in Zuid-Afrika komt de SKA-Mid, die gaat kijken in het midden-bereik tussen 350 MHz en 15,4 GHz. SKA-Low komt te bestaan uit maar liefst 131.000 kleine dipoolantennes, elk 2 meter hoog en er uitziend als een kerstboom, SKA-Mid uit 197 grotere schotels (Ø 15 meter).

De bouw van SKAO gaat naar verwachting zo’n tien jaar duren. In 2024 wil men een eerste ‘proof of concept’ hebben, bestaande uit zes stations in Australië en vier schotels in Zuid-Afrika. In 2028 moet 500.000 m² gereed zijn, de helft van de beoogde 1 miljoen m² antenneoppervlak – de SKAO heet niet voor niets square kilometer array. De bouw zal naar schatting zo’n 1,3 miljard euro kosten, betaald door de zestien deelnemende landen aan SKAO, waaronder Nederland. Bron: SKAO.

