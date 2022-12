Tweehonderdvijftig!!

door

Het is weer december. De maand van de vele feestjes en ook de maand van de vele lijstjes (de Astroblogs Top 25!!!) en van de vele getalsmatige statistische terugblikken.

Enne…..wat die getalletjes betreft is dit blogje in zoverre een speciale en een persoonlijk heuglijke, omdat deze editie van mijn astronomisch dagboek zowaar mijn 250 ste (!!) bijdrage is aan dit glorieuze astro-medium.

Ok….in het licht van wat er allemaal weer gaande is op het grote woeste wereldtoneel is dit feit natuurlijk niet meer dan “miezerig klein bier”…..(en ik vind, dit terzijde, bier ook nog eens ronduit smerige uilenzeik!!)….maar ik ben, als U mij dat toestaat, er na 15 jaar toch wel een heel klein beetje trots op!!

Waar ik U bij dit “jubileumblogje” deelgenoot van wil maken is mijn verwondering aangaande het voortschrijden der techniek. Ziet U….dit gevoel overviel mij ergens afgelopen zomer tijdens een weekendje weg in een vakantiehuisje in Dwingeloo. Astronomisch meteorologisch was dit weekendje weg nou bepaaldelijk niet echt geweldig te noemen, met “dank” aan mijn eeuwige oude astro-vijand…..Cumulus interruptus astronomicus irritantus….ofwel….een dik wolkendek die al die drie dagen lang hartnekkig boven mijn zotte kop wenste te blijven hangen…..c’est la vie!!

Omdat ik vlak voor vertrek naar Dwingeloo al redelijk in de smiezen had dat het zeer waarschijnlijk niet zo’n astronomie-vriendelijk uitstapje zou gaan worden, heb ik derhalve niet mijn zwaarste astrospeelgoed-circus meegesleurd naar het wonderschone Dwingeloo en wel in de vorm van “slechts” mijn lichtgewicht 20cm F5 Airline Dobson….mijn OWST….mijn OverWhelmingly Small Telescope…..de telescoop die ik ooit speciaal heb gebouwd voor mijn roemruchte finaal weggeregende La Palma expeditie.

Als er al eventueel iets astronomisch gedaan zou kunnen worden dan zou dat zeer zeker niet meer gaan worden dan een razendrap tussen de wolken door “Dobson-vluggertje”……Op iets van serieuze astrofotografie hoefde ik al helemaal niet te rekenen c.q. te hopen.

Het maffe/verwonderlijke is nu dat die voorspelling van die paar “Dobson-vluggertjes” perfect is uitgekomen…..maar wat die voorspelling betreft het totaal afwezige astrofotografie-gebeuren helemaal niet……….. en dat terwijl ik in principe toch helemaal NIETS had meegenomen om serieuze astrofotografie mee te bedrijven……

Hmmm, of toch wel…..????

Ziet U, ik ben dit jaar best wel redelijk aktief geweest met al mijn serieuze astrospeelgoed….20cm Newton, Maksutovjes…de webcam….etc…etc…..en de “buit” van 2022 is een leuk en goedgevuld lijstje van een dikke 20 fraaie serieuze astro-kiekjes.

Nu is de decembermaand dus de ultieme terugblik-maand…..en ook uw nedrig scribent is niet ongevoelig voor dat soort van slappe hap sentimenten…..en aangezien het dit jaar ook nog eens mijn beurt was voor het uitkiezen van de kerstkaart uit eigen keuken…….ben ik in mijn 2022 lijstje op zoek gegaan naar de, naar mijn bescheiden mening, meest geschikte kandidaat hiervoor…….enne……tot mijn eigen stomme verbazing is mijn keuze gevallen op een, voor een van origine old school astrofotograaf zoals ik ben, wel zeer onwaarschijnlijke opname.

Het weekendje Dwingeloo was dus zo gezegd een zeer zeker niet onprettig maar wel een zeer nat en bewolkt uitstapje…..met hier en daar heel kort even wat ruimte voor wat astronomische bezigheden in de vorm van die paar voornoemde “Dobson-vluggertjes”……maar wat ik ook heb gedaan, best wel heel erg tegen mijn natuur in, is toch nog maar een paar hemel/Maan-plaatjes schieten met mijn…… stokoude (10 jaar alweer!!) nog op kolen gestookte Zwamzoen smartfoon.

Laat ik het maar meteen toegeven dat ik best wel zeer ongefundeerde negatieve vooroordelen had (heb?) aangaande het fotograferen met zoiets ogenschijnlijk optisch lullig-miezerigs als een smartfoon…..Hoe kan je nu met zo’n klein ranzig takke lensje mooie plaatjes schieten??? Ik bedoel….ik ben van de generatie die het deed en doet met echte grote zware spiegel reflex camera’s (film zowel als digitaal) voorzien van echte grote dikke vette zware lenzen danwel gekoppeld aan dikke vette grote zware telescopen.

Maar ja…..ik maak het, als ik op Sterrenwacht Mercurius in Dordrecht (Aanrader…big time!!!) mijn vrijwilligersrondje aan het doen ben, soms (te vaak…grrrr!!) mee hoe “zo’n jonge digi-snotneus” de mooiste astroplaatjes uit haar / zijn smarfoon weet te toveren door die even snel, simpel en bijkans nonchalant achter het oculair van de 15cm Zeiss refractror te houden.

EN…..ik kan mij ook nog eens heel goed herinneren hoe Astroblogs-hopman Arie alweer een paar geleden de meest onwaarschijnlijk mooie vakantiekiekjes uit zijn onoogelijke smartvoon/tablet wist te toveren tijdens een gezellig lang weekendje uit naar Engeland samen met onzer beider zeer gewaardeerde ega’s. Ik had toen mijn toch echt niet verkeerde en als een ECHTE CAMERA eruitziende Canon 1000D DSRL bij me waarmee ik ook heus hele leuke plaatjes heb gemaakt….maarre….die van Arie vond ik……grrrrr….toch net effe iets beter.

Moraal van dit verhaal……diep in mijn hart vind dus nog steeds dat het met serieuze intenties op de hemel richten van een smartfoon o.i.d. eigenlijk gewoon niets minder is dan een misdaad tegen de menselijkheid…..maar ja…..aangezien principes er zijn om ten allen tijden lukraak overboord gepleurd te worden, heb tijdens dat astroranzige weekendje Dwingeloo in arren chagrijnige moede toch ook maar even uit de losse pols mijn miezerige smartfoon omhoog gericht om bovenstaande best wel ogenstrelende “zie de Maan schijnt door de bomen tafereeltje” vast te leggen.

En zie hier “de vooruitgang” in volle glorie….want ik realiseer mij donders goed dat je in die goeie ouwe tijd der natte fotografie best wel de nodige toeters en bellen uit de kast moest rukken om een soortgelijk hemelplaatje te maken.

Zogezegd, ik ben dit jaar best wel behoorlijk productief geweest als het gaat om het serieuze deep sky astrofotografie-werk, maar aangezien de Maan dit jaar toch eigenlijk best wel de “Astro-Ster” van het jaar is geweest….omdat “we dan toch eindelijk weer terug gaan naar onze Wachter van de Nacht” en omdat ik dit plaatje gewoon wel “iets” vind hebben…..kon ik er simpelweg niet omheen om deze smartfoon-miezerige maar mooie Maan-opname bovenaan mijn december astro-opname lijsje te plaatsen!!!

De smartfoon als serieuze astro-camera…..zucht…..ik wil het nog steeds niet echt graag weten….maar ja, je kunt tegenwoordig in de astrohandel een hele rits aan accessoires voor deze gebakkies kopen om ze te kunnen integreren met het “serieuze astrospeelgoed”, niet waar, Arie?!!?….Afijn, aangezien ik dus bepaaldelijk niet ongelukkig ben met mijn eerste smartfoon astro-kiekje uit Dwingeloo zie ik geen andere optie om, net zoals bij mijn overgang van “nat” naar “digitaal” ook deze stap der vooruitgang schoorvoetend en met frisse tegenzin in de armen te sluiten…..Hmmm…wat zal de volgende stap zijn??? Mijn fosiele 2CV’tje omruilen voor elektro-Tesla van Ome Elon M.??? En zie hier…..mijn ultieme event horizon…….gaat echt NIET gebeuren!! Tesla kopen….stofzuigermotor eruir rukken en dan vervangen voor een fijne dikke vette brul V8…..Oh wat een heerlijk kerstgedachte….hihi…!!! Vooruitgang is leuk en aardig en niet tegen te houden, maar SOMMIGE dingen mogen toch ech wel aan mijn deur voorbij gaan, hoor…. waarvan akte!!!

Bij deze U allen, zoals als weergegeven op bovenstaande astrokiekje, hele prettige kerstdagen en een uitzichtrijk 2023 toegewenst!!!

