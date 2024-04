‘Vervuiling’ als gevolg van een enorme explosie in NGC 4383 in beeld gebracht

door

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft in NGC 4383, een sterrenstelsel in het sterrenbeeld maagd (Virgo), een wolk van gas ontdekt die wel 20.000 lichtjaar groot is en die het gevolg is van een reeks van exploisies van supernovae in de kern van het stelsel. Adam Watts (International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR)) en zijn team hebben de wolk bestudeerd in het kader van het MAUVE (MUSE and ALMA Unveiling the Virgo Environment) programma. Ze schatten de massa van de wolk op zo’n 50 miljoen zonsmassa. De snelheid van het gas bedraagt 200 km/s. In de wolk zitten opvallend veel zware elementen, zoals zuurstof, stikstof en zwavel, elementen die de sterrenkundigen ‘metalen’ noemen. Ze spreken daarom van een galactische vervuiling van de omgeving van NGC 4383 met de metalen. Per jaar wordt er bijna twee zonsmassa aan gas vanuit het centrum weggespuwd. Het onderzoek werd gedaan met de MUSE Integral Field Spectrograph verbonden aan de Very Large Telescope van de ESO in het noorden van Chili. Sterrenkundigen brengen dit soort ‘outflows’ van sterrenstelsels in beeld om meer te weten te komen over de stervorming in de stelsels.

Meer informatie vind je in het vakartikel van Adam Watts et al, MAUVE: A 6 kpc bipolar outflow launched from NGC 4383, one of the most HI-rich galaxies in the Virgo cluster, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2024).

Bron: Phys.org.