Astroblogs weer in de lucht [Update]

door

De Astroblogs is sinds vanochtend weer in de lucht. Zaterdagmiddag wilde ik een upgrade doen van de database van de website (technisch: een upgrade van MariaDB 10.5.17 naar 10.6), maar dat ging ergens fout. Resultaat was dat de hele website plat lag en niets meer werkte. Ik had ’s avonds een verjaardag en zondagochtend moest ik trainen voor de marathon, dus pas zondagmiddag (tijdens Heerenveen-Feyenoord 😀 ) had ik tijd om er naar te kijken. Uiteindelijk lukte het om de software op de server te herstellen (Plesk) en om daarna de website weer terug te krijgen. Ik maak dagelijks een backup van alles wat er op de site staat plus de database, dus die kwam goed van pas. Gisteravond kreeg ik de homepage van de website weer in de lucht, maar het probleem was vervolgens dat als je een afzonderlijke blog wilde bekijken je een 404 nginx error kreeg. Afijn, dat probleem is vanochtend geholpen, dus de blogs zijn weer gewoon leesbaar. Laatste wat ik nog moet doen is de blogs herstellen die tussen 2 en 11 februari zijn gepubliceerd. Dat ga ik vanavond doen. Oh ja en de Database is jammer genoeg weer gedowngrade tot MariaDB 5.5, geen idee hoe dat kan. Wellicht dat ik daar Hostnet voor inschakel om de upgrade goed te doen. Wordt vervolgd.

[Update 13 februari] Ik heb zojuist de blogs tot en met 9 februari kunnen herstellen. Verder kwam ik niet, de blogs daarna zaten niet in een backup, want die van dit weekend zijn door de problemen niet gelukt. We moeten het dus doen met de blogs tot en met 9 februari. Ik weet dat ik zaterdagochtend nog een blog had over die Russische satelliet, die tot twee keer toe was uiteengevallen, maar die ben ik gewoon kwijt, jammer dan.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...