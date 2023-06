Winnaars Nederlandse Sterrenkunde Olympiade 2023 bekend

door

Stan de Haas van het Rijnlands Lyceum in Sassenheim heeft de Nederlandse Sterrenkunde Olympiade 2023 gewonnen. Hij mag verschillende telescopen bezoeken van het Roque de los Muchachos Observatorium op het Canarische eiland La Palma. Dorus van den Broek van De Nieuwste School in Tilburg werd tweede. Dave Kroos van het Walburg College in Zwijndrecht legde beslag op de derde plaats.

De Nederlandse Sterrenkunde Olympiade is een jaarlijkse wedstrijd voor middelbare scholieren die geïnteresseerd zijn in natuur- en sterrenkunde. De olympiade wordt afwisselend georganiseerd door een van de sterrenkundige instituten van de universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen. Die vier instituten vormen samen de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA).

De Nederlandse Sterrenkunde Olympiade werd dit jaar georganiseerd door de astronomen van het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde van de Universiteit van Amsterdam. In april en mei konden alle leerlingen uit 5 havo en 5 en 6 vwo de vragen van de voorronde downloaden van sterrenkunde-olympiade.nl. Op 14, 15 en 16 juni was er voor de beste inzenders een programma met hoorcolleges, werkcolleges, rondleidingen, leuke activiteiten en natuurlijk met de finalevragen.

Tijdens de finaledagen kregen de deelnemers masterclasses van sterrenkundigen, gingen ze op excursie en bezochten ze een planetariumshow in Artis. Op 16 juni werd de finale besloten met een examen van negentig minuten met als hoofdprijs de reis naar La Palma. De tweede prijs is een telescoop, aangeboden door sponsor Ganymedes in Amstelveen. Alle deelnemers kregen namens één van de sponsors, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, ook een gratis lidmaatschap van de jongerenwerkgroep aangeboden. Bron: Astronomie.nl.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...