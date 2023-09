Is het universum eindig?

door

Stel je bent een mier met ambities. Je avontuurlijke aard heeft je er reeds toe gebracht om de directe omgeving van je mierennest te verkennen. Maar er is veel meer. Het mierennest ligt in een park, dat onderdeel is van een stad. De stad ligt in een land, dat onderdeel is van een astronomische bol. Hoe kan de blik van de mier ooit voorbij zijn horizon reiken om uit te vogelen hoe groot die bol is?

Sterrenkundigen staan voor een soortgelijke uitdaging. We weten reeds dat het zichtbare universum zo’n 93 miljard lichtjaar groot is. Dat is 880.000.000.000.000.000.000.000 kilometer. We weten ook dat het universum daar niet ophoudt. Voorbij de zichtbare horizon liggen nog vele honderden miljarden sterrenstelsels waarvan het licht ons nog niet bereikt heeft. Waar houdt het universum op? Is het wel eindig? Hoe kun je überhaupt meten wat ver voorbij de zichtbare horizon ligt?

Via de telescopen doen sterrenkundigen nog altijd de meest opmerkelijke ontdekkingen. In mijn nieuwe video vertel ik hoe we daadwerkelijk pogen te meten hoe groot het onzichtbare universum is.

