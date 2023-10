Recensie: Het geheime heelal van Daniëlle Futselaar

door

Recent is Het Geheime Heelal verschenen, het tweede boek (na Het Heelal) van grafisch vormgever, illustrator én Astroblogsauteur Daniëlle Futselaar. Het is een prachtig geïllustreerd kinderboek (leeftijd 5-12 jaar) en in het boek reizen we mee met Jesse, die ruimtereis-tester is en ervoor zorgt dat je niet per ongeluk in een planetoïdenveld of zwart gat terechtkomt, of landt op een planeet waar het glas regent… In het Geheime heelal komen we verschillende soorten hemelobjecten tegen, waar we samen met Jesse in zijn ruimteschip kennis mee maken en waar we een korte uitleg over krijgen – van de planeten en manen in ons zonnestelsel, naar de (soms bizarre) exoplaneten bij andere sterren tot extreme objecten zoals zwarte gaten en supernovae.

Futselaar werkt als illustrator o.a. voor NASA, ASTRON, het SETI Instituut en verschillende universiteiten over de hele wereld. Het is niet voor niets dat deze gerenommeerde instituten haar als illustrator vragen, want ze weet al jaren op uitstekende wijze de door sterrenkundigen bestudeerde hemelobjecten weer te geven. Met de regelmaat van de klok hebben we hier op de Astroblogs nieuwsberichten waarin de illustraties van Futselaar een hoofdrol spelen, of dat nou gaat om snelle radioflitsers of om zwaartekrachtgolven. Ook in Het Geheime Heelal trekt ze alle creatieve registers open en weet ze voor de jonge doelgroep van het boek de magie van het heelal prachtig weer te geven. Wat mij betreft een aanrader om het boek aan te schaffen en je kind samen met Jesse een reis door het geheime heelal te laten maken.

Het Geheime Heelal (uitgeverij Witte Leeuw) van Daniëlle Futselaar. ISBN 9789493236905, prijs € 16,99.

