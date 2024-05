door

Zo tussen maart en mei staan de tulpenvelden in Holland weer in bloei. Niet alleen mooi om daar te gaan kijken (met de Keukenhof uiteraard als the place to be), maar ook mooi om vanuit de ruimte te bekijken. Op 29 april j.l. maakte de OLI-2 (Operational Land Imager-2) van de Landsat 9 foto’s van de bollenvelden in de buurt Amsterdam. In 2023 had je in Nederland 28.000 hectare aan bollenvelden, waarvan op de helft tulpen stonden. Hierboven en beneden zie je er enkele van.

Bron: NASA Earth Observatory.