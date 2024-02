Verbluffende nieuwe JWST-opname van Sharples 2-155 (de Grotnevel) ?

door

Zie hier een zojuist vrijgegeven opname van Sharpless 2-155, oftwel de grotnevel. Een nieuw staaltje van de Webb ruimtetelescoop??? Welnee, de telescoop waar deze plaat mee gemaakt is, is ongeveer 8,8 miljard dollar goedkoper dan de JWST. Dat is namelijk mijn 25cm Newton spiegelteescoop hier in de achtertuin in Valthe.

De leuke webbish sterren heb ik in PixInsight met wat getruc met een convolutie-algoritme gefabriceerd. Niet iedereen zal het waarderen, maar ik vond het leuk om te proberen.

Hieronder volgt dezelfde foto nogmaals, maar nu met de normale newton-sterren. En ik vind dat nóg mooier, haha.

De foto heb ik gemaakt met een ‘good old’ Atik383L zwart-wit camera door smalbandfilters:

SII-band: 6 uur (gemapt naar rood)

H-Alfa-band: 4,8 uur (gemapt naar groen)

OIII-band: 5,3 uur (gemapt naar blauw)

Dit is het bekende ‘Hubble-pallet’.

De belichtingen stammen uit 2021. Bij eerdere pogingen om de de opnames te bewerken, lukte het me niet om er iets fatsoenlijks van te maken. Nieuwe tools en skills brengen me nu verder.

