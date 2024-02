Video; Intuitive Machines’ Odysseus veilig geland nabij de zuidpool van de maan

door

Na een zenuwslopende afdaling en een gespannen stilte vanaf het maanoppervlak zijn de Verenigde Staten terug op de maan, en wel met de robotlander Odysseus, een maanlander gebouwd door het in Houston gevestigde bedrijf Intuitive Machines. Odysseus landde gisteravond, 22 februari, nabij de zuidpool van de maan. Het was een mijlpaal voor de verkenning van de ruimte: geen enkel particulier ruimtevaartuig had een ‘zachte’ landing op de maan gedaan, en de laatste Amerikaanse zachte landing was die van de bemande Apollo 17 missie in december 1972. Bill Nelson, het hoofd van NASA slaakte; “Wat een triomf! Odysseus heeft de maan veroverd.” Na de landing toonde Nelson zijn opgetogenheid over de succesvolle touchdown in een videoboodschap. Nelson vervolgde, “Deze prestatie is een gigantische sprong voorwaarts voor de hele mensheid.”

Intuitive Machines, payload

In 2019 selecteerde CLPS Intuitive Machines om een reeks wetenschappelijke instrumenten van NASA naar het maanoppervlak te brengen met behulp van de Nova-C-lander van IM. De opdracht zou in totaal zo’n 118 miljoen USD kosten. De opdracht omvatte het transport van zes experimenten en technologiedemonstraties van Intuitive Machines tijdens de eerste maanmissie van Intuitive Machines, die het bedrijf IM-1 noemt. De missie omvatte een Nova-C-voertuig genaamd Odysseus, en NASA-instrumenten, die zijn ontworpen om een verscheidenheid aan onderzoeken uit te voeren. Een van hen, genaamd NDL (‘Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Range Sensing. ), gebruikt bijvoorbeeld LIDAR-technologie (lichtdetectie en bereik) om gegevens te verzamelen tijdens de afdaling en landing op de maan. Ook op Odysseus vloog EagleCam, een camerasysteem gebouwd door studenten van de Embry-Riddle Aeronautical University. EagleCam is ontworpen om vanuit Odysseus ongeveer 30 meter boven het maanoppervlak te worden ingezet en foto’s te maken van de landing. Tevens vliegen er zes commerciële payloads mee op de Odysseus.

Apollo 17 astronaut Eugene Cernan aan het stuur van de maanrover. Credits; NASA

Terugkeren naar de maan, Artemis, Intuitive Machines

De maan was in de jaren zestig en begin jaren zeventig een frequent doelwit van Amerikaanse ruimtevaartuigen. En deze missies zoals Apollo, werden niet slechts uit wetenschappelijk oogpunt uitgevoerd. Het landen van astronauten op de maan was tevens een manier, vanuit het oogpunt van de nationale veiligheid, om technologische superioriteit te demonstreren ten opzichte van de rivaal van het land uit de Koude Oorlog, de Sovjet-Unie. De VS plaatste twaalf astronauten op het maanoppervlak in de loop van zes Apollo-missies van 1969 tot 1972. NASA concentreerde zich na Apollo m.b.t. bemande ruimtevluchten vooral vooral op de ontwikkeling en exploitatie van het Space Shuttle-programma. De Amerikaanse maanmissies na Apollo waren o.a. de Lunar Reconnaissance Orbiter, die al sinds 2009 rond de maan draait.. Maar ondanks enkele frustrerende horten en stoten was terugkeren naar de oppervlakte geen prioriteit – tot voor kort.



In december 2017 gaf de toenmalige president Donald Trump NASA de opdracht om in de relatief nabije toekomst astronauten naar de maan terug te brengen. Deze richtlijn heeft aanleiding gegeven tot een breed en ambitieus programma genaamd Artemis, dat tot doel heeft tegen het einde van de jaren 2020 een duurzame menselijke aanwezigheid op en rond de maan te vestigen – en de daarbij opgedane kennis te gebruiken om astronauten te helpen naar Mars, eind 2030 of begin 2040. NASA is van plan een of meer Artemis-bases op te zetten in het zuidelijke poolgebied van de maan, waar zich vermoedelijk veel waterijs bevindt. Voordat er echter astronauten naartoe worden gestuurd, wil NASA meer gegevens verzamelen over dit weinig onderzochte gebied – om bijvoorbeeld te helpen bepalen hoeveel water het bevat en hoe gemakkelijk deze cruciale hulpbron toegankelijk is. Daarom heeft NASA een ander programma opgezet met de naam CLPS (Commercial Lunar Payload Services), dat ritten boekt voor wetenschappelijke instrumenten op robotlanders die door Amerikaanse bedrijven zijn gebouwd. “Het doel hier is dat we de maan onderzoeken ter voorbereiding op Artemis,” aldus Sue Lederer, CLPS-projectwetenschapper bij het Johnson Space Center in Houston, tijdens een persconferentie op 12 februari. “ Een van onze belangrijkste doelen is ervoor te zorgen dat we een maaneconomie ontwikkelen.” En dat is waar Intuitive Machines, NASA, nu een stapje naar de maan in verder helpt. Bronnen; Intuitive Machines, NASA



