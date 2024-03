NOVA breidt Mobiel Planetariumproject uit – derde koepel officieel in gebruik

door

Op zondag 3 maart is het derde mobiele planetarium van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) officieel in gebruik genomen. Dat gebeurde op de alumnidag van Stichting IMC Weekendschool op Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. Het evenement markeerde ook de start van een project om met de opblaasbare sterrenhemels meer kinderen in wijken met sociaaleconomische achterstand en op het platteland te bereiken.

Sinds 2010 hebben ruim een half miljoen kinderen een live, interactieve voorstelling in een van de mobiele planetaria meegemaakt. Het NOVA Informatiecentrum organiseert de inzet op de scholen in het PO en VO; zo’n 35 studenten geven de sterrenkundelessen, aangepast aan het niveau van de groep, of het thema waarmee de school op dat moment werkt. Om aan de toenemende vraag vanuit het onderwijs tegemoet te komen, is nu een derde koepel inzetbaar. Ruimteonderzoeksinstituut SRON heeft de hard- en software van dit planetarium gefinancierd.

De bezoekcijfers aan de scholen sinds 2010 laten zien dat kinderen in arme wijken in de grote steden, maar ook op het platteland, minder goed worden bereikt. Dankzij een wetenschapscommunicatiebeurs van NWO/NWA en de sponsoring door SRON gaat nu een project van start om het bereik van de planetaria te vergroten. Dit in samenwerking met Stichting IMC Weekendschool, die met haar aanvullende onderwijsconcept, ToekomstExpeditie, jongeren kennis laat maken met uiteenlopende toekomstperspectieven, zodat ze hun voorkeuren, talenten en levensvaardigheden kunnen ontwikkelen. Doel is om in de komende vijf jaar álle scholieren in Nederland te bereiken, zowel in de grote steden als in de regio.

Zo’n 250 derdejaarsleerlingen van IMC Weekendschool werden op de alumnidag van IMC Weekendschool voorbereid op het alumniprogramma. Ze kregen in teamverband allerlei workshops, waaronder een bezoek aan een van de drie mobiele planetaria.

Met de ingebruikname van de derde NOVA-koepel hebben de Nederlandse sterrenkundige instituten nu vier mobiele planetaria voor het onderwijs. De Rijksuniversiteit Groningen zet een eigen planetarium in. Bron: Astronomie.nl.

