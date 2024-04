CHEOPS heeft mogelijk ‘glorie’ waargenomen op een exoplaneet

door

Mogelijk heeft de Europese Characterising ExOplanet Satellite (Cheops) bij een exoplaneet glorie waargenomen. Glorie is een optisch verschijnsel dat we ook in de aardse atmosfeer kennen en dat bestaat uit kleurrijke concentrische ringen die onder bepaalde omstandigheden kunnen ontstaan. CHEOPS heeft het verschijnsel gezien bij de ultrahete gasreus WASP-76b, welke 637 lichtjaar van ons vandaan staat. Hij draait in nog geen twee dagen om een op de zon lijkende ster, waar hij zéér dichtbij staat, twaalf keer dichterbij dan Mercurius tot de zon staat. Het kan er aan de dagzijde dan ook 2400 °C worden, zó heet dat het er ijzer kan regenen – zie de impressie hieronder.

Bij de ’terminator’, de grens van dag en nacht op de planeet, hebben ze nu met CHEOPS mogelijk glorie waargenomen, te zien als een zeer heldere plek in de atmosfeer van WASP-76b. De glorie zou dan veroorzaakt kunnen zijn door wolken, die het licht van de ster weerkaatsen en die bestaan uit perfect sferische druppels. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de temperatuur er constant is en dat de wolken er minstens drie jaar lang hebben gehangen of die constant ververst worden. Of het echt glorie is moet nog wel bevestigd worden.

Mocht het inderdaad glorie zijn dan is het voor het eerst dat het bij een exoplaneet is waargenomen. In ons eigen zonnestelsels is het zowel op de aarde gezien als bij Venus. In 2011 werd het waargenomen door de Venus Express ruimteverkenner – zie de foto hierboven, gemaakt met de Venus Monitoring Camera.

Meer over de glorie op WASP-76b is te lezen in het vakartikel ‘Asymmetry in the upper atmosphere of the ultra-hot Jupiter WASP-76 b‘ by O.D.S. Demangeon et al. is published in Astronomy & Astrophysics on 5 April 2024.

Bron: ESA.