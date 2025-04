Op 1 april zal de maan de Pleiaden bedekken

door

De bekende sterhoop de Pleiaden (M45), met een totale helderheid van +1,6m in het sterrenbeeld Stier, wordt op dinsdag 1 april bedekt door de Maan – nee het is géén grap. De Pleiaden (ook wel Zevengesternte genoemd) zijn met het blote oog goed te zien als een heel klein “steelpannetje”. De sterhoop wordt bedekt door de onverlichte rand van de Maan om 23:11 uur. Om 23:24 uur wordt deze weer zichtbaar aan de verlichte maanrand. Een waarnemer in Utrecht ziet de Maan aan het begin op een hoogte van 15° staan, aan het einde van de bedekking op 13°. De Maan is voor 17% verlicht. Op deze pagina vind je meer informatie over welke ster van de Pleiaden hoe laat wordt bedekt. Bron: Hemel.waarnemen.com.