Sterrenkundigen ontdekken de koudste exoplaneet ooit waargenomen

De exoplaneet WD 1856+534 b werd al in 2020 ontdekt, maar het is nu pas na waarnemingen gedaan met de Webb ruimtetelescoop dat deze grote gasreus de koudste planeet blijkt te zijn die ooit is waargenomen. WD 1856+534 b draait om een witte dwerg op 81 lichtjaar afstand van de aarde en hij is zes keer zo groot als Jupiter (een zogeheten ‘super-Jupiter’). Opmerkelijk: de witte dwerg is pakweg zo groot als de aarde, dus die is weliswaar véél zwaarder dan de planeet, maar ook véél kleiner. Mary Anne Limbach (University of Michigan, Ann Arbor) en haar team hebben WD 1856+534 b waargenomen met het Mid-Infrared Instrument (MIRI) aan boord van Webb en daaruit blijkt dat de planeet een oppervlaktetemperatuur heeft van slechts -87°C, waarmee het de koudste exoplaneet is die ooit is waargenomen. Eerder dachten ze nog dat de massa van WD 1856+534 b 13,8 zonsmassa is, maar dat blijkt nu hooguit zes zonsmassa te zijn.

Meer informatie over WD 1856+534 b vind je in het vakartikel van Mary Anne Limbach et al, Thermal Emission and Confirmation of the Frigid White Dwarf Exoplanet WD 1856+534b, arXiv (2025).

Bron: Phys.org.