Gaia brengt de golfbeweging in de Melkweg duidelijk in beeld

Dat er in het Melkwegstelsel een enorme golfbeweging in de platte schijf gaande is is al enkele jaren bekend – men leze deze Astroblog uit 2021 daarover. Maar nu is die golfbeweging nog duidelijker in beeld gebracht en wel door de Europese Gaia ruimtetelescoop (die inmiddels niet meer in gebruik is). De golf is vergelijkbaar met een steen die in een vijver wordt gegooid en die zich naar buiten toe uitbreidt. Zo gaat ook de golfbeweging in de Melkweg van binnen naar buiten en de sterren, waarvan Gaia héél nauwkeurig de snelheid en positie heeft vastgelegd, deinen mee op die golf.

Gaia’s waarnemingen laten zien dat de “linker” helft van het sterrenstelsel omhoog buigt en de “rechter” helft omlaag (dit is de kromming van de schijf). De nieuw ontdekte golf is aangegeven in rood en blauw in de afbeelding hierboven: in de rode gebieden bevinden de sterren zich boven, en in de blauwe gebieden onder de kromgetrokken schijf van het sterrenstelsel. Sterren tot 30.000 – 65.000 lichtjaar fstand van het centrum van de Melkweg blijken beïnvloed te worden door de golfbeweging (de gehele Melkweg heeft een diameter van circa 100.000 lichtjaar).

Meer informatie over de golfbeweging in de melkweg is te vinden in het vakartikel van E. Poggio et al, The great wave, Astronomy & Astrophysics (2025).

Bron: Phys.org.