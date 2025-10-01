1 oktober 2025

Artikelen Reacties

Je bent hier: Home / Melkweg / Gaia brengt de golfbeweging in de Melkweg duidelijk in beeld

Gaia brengt de golfbeweging in de Melkweg duidelijk in beeld

1 oktober 2025 door Reageer

De Gaia-ruimtetelescoop heeft onthuld dat ons Melkwegstelsel een gigantische golf vanuit het centrum naar buiten kent. Deze onverwachte galactische rimpel is geïllustreerd in deze afbeelding. Hier worden de posities van duizenden heldere sterren getoond, over Gaia’s edge-on kaart van de Melkweg heen. Credit: ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al (2025)

Dat er in het Melkwegstelsel een enorme golfbeweging in de platte schijf gaande is is al enkele jaren bekend – men leze deze Astroblog uit 2021 daarover. Maar nu is die golfbeweging nog duidelijker in beeld gebracht en wel door de Europese Gaia ruimtetelescoop (die inmiddels niet meer in gebruik is). De golf is vergelijkbaar met een steen die in een vijver wordt gegooid en die zich naar buiten toe uitbreidt. Zo gaat ook de golfbeweging in de Melkweg van binnen naar buiten en de sterren, waarvan Gaia héél nauwkeurig de snelheid en positie heeft vastgelegd, deinen mee op die golf.

De waarnemingen met Gaia aan de grote galactische golfbeweging. Credit: ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al (2025)

Gaia’s waarnemingen laten zien dat de “linker” helft van het sterrenstelsel omhoog buigt en de “rechter” helft omlaag (dit is de kromming van de schijf). De nieuw ontdekte golf is aangegeven in rood en blauw in de afbeelding hierboven: in de rode gebieden bevinden de sterren zich boven, en in de blauwe gebieden onder de kromgetrokken schijf van het sterrenstelsel. Sterren tot 30.000 – 65.000 lichtjaar fstand van het centrum van de Melkweg blijken beïnvloed te worden door de golfbeweging (de gehele Melkweg heeft een diameter van circa 100.000 lichtjaar).

De richtingen van de golfbeweging. Credit: ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al (2025)

Meer informatie over de golfbeweging in de melkweg is te vinden in het vakartikel van E. Poggio et al, The great wave, Astronomy & Astrophysics (2025).

Bron: Phys.org.

Share

Gerelateerde Astroblogs:

Met Gaia twee oude sterrenstromen van de Melkweg ontdekt Zwaarste stellaire zwarte gat in ons Melkwegstelsel ontdekt Vorm van de galactische donkere materiehalo bepaald met de ‘Motion-picture’ methode
Categorie: Melkweg, Nieuws, video Tags: ,

Speak Your Mind

*