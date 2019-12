Thales Cryogenics uit Eindhoven wint NASA prijs voor koelsysteem

door

Een Nederlands koelsysteem zorgt er al meer dan een jaar voor dat de camera van NASA’s Ecostress instrument aan boord van het ISS zijn metingen aan landbouwgewassen op aarde nauwkeurig kan doen. Thales Cryogenics, een hightechproductiebedrijf gevestigd te Eindhoven, is de bouwer van het koelsysteem en werd voor de prestatie onderscheiden door NASA. Ingenieur Roel Arts nam de NASA Exceptional Technology Achievement medaille in november in ontvangst in Los Angeles. Ook ontving Thales Cyrogenics een NASA Group award.

Het Ecostress instrument van NASA meet heel nauwkeurig de temperatuur van landbouwgewassen op aarde. Schommelingen hierin zeggen veel over de invloed van hittegolven en droogtes en het verloop van de opwarming van de aarde. Het instrument heeft o.a. zijn nut bewezen bij het in kaart brengen van bosbranden in Californië. Echter apparaten kunnen hun eigen warmte in de ruimte moeilijk kwijt en een goede koeling is extreem belangrijk. Thales Cryogenics ingenieur Roel Arts zegt over het koelsysteem: “NASA heeft voor onze koelers gekozen mede omdat de trilling die deze veroorzaken zo minimaal is dat hij nauwelijks meetbaar is,” en vervolgt: “Het is sowieso bijzonder dat NASA kiest voor een product dat niet speciaal voor de ruimtevaart is ontworpen. Zij (NASA) wilden iets meer koelvermogen dan onze standaard en er moesten aanpassingen worden gedaan in verband met de afvoer van de warmte naar het systeem van het ISS.” Thales Cryogenics heeft 70 werknemers en valt onder Thales Nederland waar in totaal 2100 mensen werkzaam zijn. De helft van de productie is voor defensie (radarsystemen) en de helft voor civiele bedrijven. Wereldwijd werken er 30.000 mensen bij Thales. Bron: AD

Het aardobservatie experiment van NASA’s Ecostress werd gelanceerd op 29 juni 2018 en op 6 juli 2018 geïnstalleerd op het ISS. Ecostress biedt thermische infraroodmetingen van het aardoppervlak. Wetenschappers kunnen zo het gebruik van plantenwater en de reactie op veranderingen in de beschikbaarheid van water beter beoordelen. De afbeeldingen verkregen door het instrument zijn de meest gedetailleerde temperatuurafbeeldingen van het oppervlak die ooit vanuit de ruimte zijn verkregen en kunnen worden gebruikt om de temperatuur van een individueel landbouwveld te meten. Een kernproduct dat door het Ecostress team wordt geproduceerd, is de Evaporative Stress Index (ESI). ESI is een toonaangevende droogte-indicator – het kan erop wijzen dat planten onder stress staan en dat er waarschijnlijk een droogte zal optreden die besluitvormers de mogelijkheid biedt om actie te ondernemen. In september werd aangekondigd dat de missie voor een jaar verlengd wordt. Bron: NASA / Ecostress