Eerste webcast NASA over UFO’s gehouden. Veelgestelde vragen en conclusie.

NASA’s pagina over FAQ, veelgestelde vragen, UAP ‘Unidenitfied Anomalous Phenomena’

Een vragenlijst of ‘FAQ’ staat op de site van NASA. Enkele vragen betreffen o.a. de naamgeving ‘UAP’. NASA stelt dat om consistent te zijn met de National Defense Authorization Act (NDAA), NASA UAP als “Unidentified Anomalous Phenomena’ of ‘Unidentified Abnormal Phenomena’ definieert. En NASA is betrokken bij de studie van UAP’s daar, NASA, ik citeer, “Het verkennen van het onbekende in de ruimte en de atmosfeer de kern vormt van wie we zijn.” NASA stelt dat het aan de wetenschap is om het onbekende beter te begrijpen, maar dat de taal van de wetenschap ‘data’ is. Het beperkte aantal waargenomen UAP’s maakt het onmogelijk, aldus NASA, om wetenschappelijke conclusies te trekken over de aard van UAP’s. Zonder een goede set data is het lastig UAP’s te verifiëren of te verklaren. De focus ligt dus, aldus NASA, om gerichte informatie te verzamelen die licht werpen op UAP’s.

NASA geeft het UAP Independent Study Team dus de opdracht om UAP’s vanuit een wetenschappelijk perspectief te onderzoeken. De studie van dit team duurde negen maanden, een publieke bijeenkomst volgde recent op 31 mei j.l. Een rapport verschijnt aankomende zomer. De focus ligt dus op goede informatieverzameling en niet op het geven van een lijst van UAP waarnemingen zelf. Het is een studiegroep, en geen ‘beoordelingscommissie’ aldus NASA, daar de studie een middel is om kennis van experts op verschillende gebieden te verkrijgen over zaken die relevant zijn voor mogelijke studiemethoden voor UAP’s, ofwel een ‘community-based, interdisciplinair forum’ voor het vragen en coördineren van analyse en input en het geven van advies’ m.b.t. UAP’s. En voert NASA dit onderzoek uit ter ondersteuning van het onlangs opgerichte AARO van het DoD? Dit is niet het geval, NASA zet deze studie voort voor de eigen wetenschappelijke en luchtvaartveiligheidsdoeleinden. De resultaten van de studie zullen openbaar zijn. Het team bestaat uit enkele van ’s werelds meest vooraanstaande wetenschappers, data- en AI-deskundigen. Elk lid van het team is benoemd in overeenstemming met de wet op de Federal Advisory Committee, de gouden standaard voor onafhankelijk en objectief advies.

Het team staat o.l.v. astrofysicus David Spergel, voorzitter van de Simons Foundation in New York City, en voorheen voorzitter van de afdeling astrofysica aan de Princeton University. Daniel Evans, van het NASA’s Science Mission Directorate, stuurt de groep aan. Het team zal periodiek bijeenkomen, hun bevindingen worden openbaar. Echter het werk van de groep is niet gerelateerd aan NASA-vluchtmissies of andere NASA-programma’s. De groep stelde dat er nog geen gegevens zijn die het idee ondersteunen dat UAP’s het bewijs zijn van buitenaardse technologieën. Echter, aldus NASA, de zoektocht naar leven elders in de kosmos is wel een prioriteit van NASA. Verder gaat men ook nog in op het woord ’technosignaturen’, een specifiek type biosignatuur, dat wordt gedefinieerd als elk detecteerbaar teken van bestaand of uitgestorven leven. En verder stelt NASA dat er geen programma voor UAP’s is, dus ook geen programmatische financiering.

Technosignaturen zijn tekenen van technologie gebruikt om het bestaan van een geavanceerde beschaving elders in het universum af te leiden, inclusief grote structuren in een baan, luchtvervuiling, of radiosignalen. Een studieprogramma naar technosignaturen is o.a. bij NASA, ROSES.