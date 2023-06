Amerikaanse luchtmachtveteraan klapt uit de school over geheim regeringsprogramma inzake op aarde gecrashte ufo’s

Een Amerikaanse luchtmachtveteraan en voormalig inlichtingenfunctionaris bij het National Geospatial Intelligence Agency, David Charles Grusch, heeft recent onthuld dat de Amerikaanse regering al tientallen jaren op aarde gecrashte voertuigen, van onbekende oorsprong, verzamelt als onderdeel van een geheim programma. Dit programma loopt, aldus Grusch, buiten het Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF) om. Grusch vertegenwoordigde in het verleden enkele jaren het NGA in het UAPTF (Het UAPTF is inmiddels overgegaan in het AARO). Inlichtingenfunctionarissen die van het programma op de hoogte waren kwamen, aldus Grusch, naar hem toe, waarop hij recent, na enkele jaren gezwegen te hebben, uit de school klapte over het programma. De informatie over het programma is, aldus Grusch, door de regering illegaal achtergehouden voor het Amerikaanse Congres. Grusch heeft een klokkenluidersklacht ingediend bij de overheid, waarin hij stelt dat hij slachtoffer is geworden van illegale vergeldingsacties m.b.t. zijn, inmiddels onthulde, beweringen. Grusch’ onthullingen komen erop neer dat gecrashte UAP’s van onbekende, niet-menselijke – mogelijke buitenaardse – oorsprong, geborgen, en verborgen worden gehouden door overheden wereldwijd, en dat er zelfs ‘piloten van deze UAP’s’ gevonden zijn, en dat de technologie gereverse-engineered zou worden. De spullen zouden worden bestudeerd voor geopolitieke doeleinden. Grusch zou genoeg bewijs hebben, en dit hebben overhandigd aan het Amerikaanse Congres. Hij leverde echter publiekelijk geen enkel bewijs om zijn beweringen te staven.

Grusch, klokkenluidersklacht, voertuigen van onbekende oorsprong, globaal fenomeen

Het nieuws m.b.t. de onthulling van Grusch sierde de afgelopen dagen menig (inter)krant, magazine enz. Het NewsNation (via Politico, NN ontoegankelijk)kwam met de primeur. Hier bij The Debrief, is een zeer uitgebreid artikel over Grusch en de onthullingen te lezen. Grusch was werkzaam bij het UAPTF van 2019-2021, en van 2021 tot juli 2022 was hij de vertegenwoordige van de NGA voor UAP-analyse. Een niet-geclassificeerde versie van de klacht luidt dat Grusch directe kennis heeft, dat UAP-gerelateerde geheime informatie is achtergehouden en/of verborgen voor het Congres door elementen van de inlichtingengemeenschap om ‘opzettelijk het legitieme congrestoezicht op de UAP te dwarsbomen’. Hij geloofde dat zijn identiteit en het feit dat hij getuigenis had afgelegd, waren bekendgemaakt binnen het DoD en de inlichtingengemeenschap. Vanaf 2021 kreeg hij te maken met maandenlange vergeldingsmaatregelen en represailles. Hij verzocht om details van deze represailles achter te houden om de integriteit van het lopende onderzoek. De inspecteur-generaal van de inlichtingengemeenschap (ICIG, ODNI) vond zijn klacht in juli 2022 ‘dringend’ en er werd een samenvatting ingediend bij de directeur van de nationale inlichtingendienst, Avril Haines, en de inlichtingencommissies van het Congres. De klacht is opgesteld en ondertekend door de advocaat van Grunsch, Charles McCullough III, een voormalig inspecteur-generaal van de ICIG (ODNI).