Tien Science Fictions films en series voor 2020

Met thema’s als Androïdes, toekomst voorspellende quantum computers, multi-generatie ruimteschepen en Mars missies, is er in het aanbod van films en TV series voor het komend jaar wel voor ieder wat wils te vinden. Het gros is scifi drama maar er zit ook scifi comedy en de verfilming van Aldous Huxley’s A Brave New World bij. Hieronder een kort overzicht van het cinema en TV aanbod voor 2020.

1. Tenet, regie; Christopher Nolan (Interstellar, Inception)

Tenet is de naam van een scifi film geregisseerd door Christopher Nolan. Met een budget van meer dan 200 miljoen USD en opgenomen in zeven verschillende landen is het een grootse productie. Nolan omschreef de grootschalige productie als zijn meest ambitieuze uitdaging ooit. De opnames werden geleid door de Nederlandse cinematograaf Hoyte van Hoytema, die de film opnam in een combinatie van 70 mm en IMAX. Over het plot van de film is nog nauwelijks iets onthuld maar er is wel een trailer uitgebracht. De geplande release datum is 17 juli 2020.

2. Bios, regie; Miguel Sapochnik (Repo Man, Game Of Thrones)

Een scifi film in het genre van de ‘last man on Earth’. Bios speelt zich af op een apocalyptische aarde. Uitvinder Finch (gespeeld door Tom Hanks) bouwt een robothond die is ontworpen om zijn echte hond veilig te houden nadat hij is overleden. Het trio trekt in een soort van odyssee over de aarde. De release datum is 2 oktober 2020.

3. Dune, regie; Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049)

Denis Villeneuve’s Dune is een tweedelige filmserie gebaseerd op het boek van Frank Herbert uit 1965. Tot aan zijn dood in 1986 breidde Herbert het boek uit tot een zesdelige reeks, getiteld de Dune Saga. Vervolgens werd de reeks door zijn zoon Brian Herbert en scifi schrijver Kevin Anderson voortgezet. De lijvige roman van Herbert werd, ruim vijftig jaar later, uitgebracht en de Amerikaanse release datum is 18 december 2020. De film zal getoond worden in 2D, 3D en IMAX. De filmserie zal worden vooraf gegaan door een TV serie onder de titel Dune: The Sisterhood. The TV serie dient als prequel tot de film en Villeneuve focust de plot rond Bene Gesserit, een matriarchaat welke in het geheim gebeurtenissen manipuleert. De reeks zal in de VS uitgebracht worden door HBO Max, de streamingdienst van WarnerMedia.

4. The Tomorrow War, regie; Chris McKay (Robot Chicken, Titan Maximum)

Oorspronkelijk genaamd Ghost Draft, speelt deze grote kaskraker in een toekomstige wereld waar de mensheid een oorlog verliest tegen buitenaardse indringers. Om de slinkende reserves soldaten aan te vullen, zoeken wetenschappers een manier om een lichting soldaten uit het verleden op te halen. Chris Pratt (Interstellar) is een van die rekruten uit het verleden terug gehaald om de oorlog te helpen winnen. De release datum is 25 december 2020.



5. Voyagers, regie; Neil Burger (Divergent)

Een scifi thriller over 30 kinderen die in een multi-generatie ruimteschip op weg zijn om een nieuwe planeet te gaan bewonen. Nadat de kapitein, gespeeld door Colin Farrell, omgekomen is in verdachte omstandigheden, verdwijnen de hiërarchie en cohesie op het ruimteschip en vervalt de bemanning in chaos en anarchie. De release datum is onbekend maar de film is gepland nog dit jaar uit te komen.

6. Devs, regie; Alex Garland (Ex Machina, Annihilation)

Devs draait om de jonge computer ingenieur Lily ( Sonoya Mizuno). Zij gaat op onderzoek uit in een groot quamtum computer bedrijf ‘Amaya’. Het tech bedrijf staat bekend om het ontwerpen van complexe toekomst voorspellende algoritmes. Lily vermoedt dat het bedrijf verantwoordelijk is voor het verdwijnen van haar vriend. De serie bestaat uit acht delen en de première van deel 1 staat gepland in de lente van 2020. Devs wordt uitgezonden door Hulu, video on-demand.

7. A brave new world, regie David Weiner (Fear, The Walking Dead).

Aldous Huxley’s iconische roman uit 1932 is misschien wel een van de meest actuele scifi verhalen van de 20e eeuw. Ridley Scott stortte zich tien jaar geleden op een verfilming van de roman maar slaagde er niet in die te voltooien. Nu verandert Amblin Entertainment van Steven Spielberg ‘A brave new world’ in een tv-serie. De roman beschrijft een toekomstige wereld die geheel beheerst wordt door technologie en rationalisme. Een utopische samenleving van vrede en stabiliteit wordt bereikt ten koste van de vrije keuze voor een individueel bestaan. De première van de serie staat gepland voor april 2020, uitgezonden door Peacock, NBCmedia.

8. Contraband, regie; J.J. Abrams (Star Trek, Armageddon, Star Wars)

Contraband is een Scifi/fantasy dramaserie. Het verhaal trapt af met een auto-ongeluk waardoor de moeder van de wetenschapper in coma raakt. Wanneer de dochter door haar experimenten begint te graven, wordt ze getransporteerd naar een andere wereld alwaar ze te maken krijgt met duistere krachten. Veel details zijn niet bekend over de serie. De serie zal worden uitgezonden op HBO.

9. Stowaway, regie; Joe Penna (Arctic)

De film centreert zich rond een Mars missie. Daniel Dae Kim (Hellboy) zal in de film een bioloog spelen die op een ruimtereis naar Mars gaat. Een verstekeling veroorzaakt schade aan de life support systemen. Het boek waarop de plot gebaseerd is, is al oud. Geschreven door de Britse Scifi schrijver John Wyndham in 1936. In dat jaar werd het ook uitgegeven maar onder de titel ‘Planet Plane’. Een herdruk verscheen in 1972 met wel de originele titel, Coronet Books was de uitgever. Release datum onbekend maar waarschijnlijk in de loop van 2020.