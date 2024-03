Het Pentagon publiceert opnieuw rapport over UFO’s en wil voor altijd ‘afrekenen met desinformatie over UFO’s’

Het AARO dat staat voor ‘All-domain Anomaly Resolution Office’ is in de VS behept met de specifieke taak om voor het het Amerikaanse ministerie van Defensie UFO’s te onderzoeken. Gisteren, op vrijdag 8 maart ’24, publiceerde het AARO een nieuw rapport over UAP’s, afkorting van ‘Unidentified Anomalous Phenomena’. Het AARO heeft na lang onderzoek geen bewijs gevonden voor buitenaardse bezoeken aan de aarde. Ook vond het AARO geen bewijs voor pogingen om informatie daarover geheim te houden. Het rapport gaat specifiek in op onderzoeken van de Amerikaanse overheid – lees Defensie c.q. inlichtingengemeenschap – naar waarnemingen sinds 1945 en documenten uit geheime overheidsarchieven.Volgens de nieuwe studie, 63 bladzijdlanden lang, is er geen bewijs dat informatie over buitenaards leven werd achtergehouden door het Amerikaanse leger. In plaats daarvan lag de nadruk in die naoorlogse tijd op ‘belangrijkere zaken’, zoals de verkenning van Sovjettechnologieën. In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw was er een piek in het aantal UFO-waarnemingen. Volgens het rapport zijn veel van die waarnemingen te verklaren door geheime testen met geavanceerde spionagevliegtuigen en ruimtevaarttechnologie. De onderzoekers melden dat veel waarnemingen van UAP’s waar nog steeds geen verklaring voor is, in de meeste gevallen voldoende bruikbare gegevens ontbraken.

De opstellers van het nieuwe rapport zeggen te beseffen dat mensen die in buitenaardse bezoekers geloven niet veel waarde zullen hechten aan hun bevindingen. “De berichten over ongeïdentificeerde luchtfenomenen in tv-programma’s, op internet en sociale media hebben de discussie over dit onderwerp beïnvloed”, en “En ze hebben het geloof erin onder delen van de bevolking versterkt.” En verder “Vooral de verhalen over een door de overheid gevonden en geheim gehouden buitenaards ruimteschip zijn ‘bijzonder hardnekkig’, aldus de onderzoekers, verwijzend naar het ‘Roswell Incident’ waar, zo gaat het verhaal, in 1947 een UFO is neergestort. Voor het onderzoek hebben de medewerkers gesprekken gevoerd met NASA-managers en zijn er hoorzittingen gehouden in het Amerikaanse Congres. De opstellers menen “Alle onderzoeksinspanningen, op alle niveaus, leidden tot de conclusie dat de meeste waarnemingen gewone objecten en verschijnselen waren of het resultaat van verkeerde identificatie.” Kortom, viceversa, de inlichtingendiensten en het Pentagon lijken nog steeds geen verklaring te hebben voor ten minste enkele van een reeks mysterieuze UAP’s die de afgelopen decennia zijn waargenomen en gedocumenteerd.

Terugblik rapporten Pentagon 2023, 2021, David Grusch

UFO’s gingen mainstream in 2023, zo kwam er een vermeende, spraakmakende UFO doofpotaffaire in Amerika aan het licht, werden er in Mexico ‘alien restanten ‘ uit de doeken gedaan, richtte NASA een speciale UFO studiegroep op, en ook politici bemoeiden zich met de materie, zo liet Boris Johnson zich eind 2023 uit over het al dan niet bestaan van aliens. Een keur aan journalisten wereldwijd pikten deze materie op, en vele artikelen volgden. Begin 2023 volgde een rapport van het Pentagon over UAP’s, zie o.a. deze Astroblog. Het was het tweede rapport van het Pentagon over UAP’s, op 26 juni 2021 verscheen het eerste, 9 pagina’s tellende UAP-rapport. De Amerikaanse regering had sinds maart 2021 366 nieuwe meldingen ontvangen over UAP’s waarvan ongeveer de helft onverklaard was gebleven. Het rapport uit 2023, uitgegeven door het ‘ODNI’, het directoraat van de nationale inlichtingendienst, telde 12 bladzijden, en meldde 163 meldingen UAP’s die geïdentificeerd werden als ‘ballon of ballonentiteiten’. Een handvol andere rapportages zijn toegeschreven aan drones, vogels, weersomstandigheden of rondvliegend afval zoals plastic zakken. De overige 171 gerapporteerde waarnemingen van UAP’s of UFO’s bleven onverklaard.



Het DoD c.q. de inlichtingengemeenschap bracht zoals hierboven genoemd, in 2021 haar eerste rapport over de kwestie uit. Dat rapport onderzocht 144 meldingen van UAP’s, waarvan er slechts één uiteindelijk verklaard werd. UAP-adepten wereldwijd hadden destijds reikhalzend uitgekeken naar dit rapport waarvan de meeste informatie afkomstig was van de Amerikaanse marine. De UAP Taskforce (lees hier op deze AB meer over de oprichting van het UAPTF) onderzocht het 144-tal incidenten, allen gedateerd uit de periode tussen 2004 en 2021. Bij een beperkt aantal UAP’s werd er ‘ongewoon vlieggedrag’ gesignaleerd.

Lees op de volgende Astroblogs meer over de aanloop naar al deze rapportages over UAP’s, of deze ‘Recap over UAP’s en over de met laser gecreërde fantoombeelden als mogelijke verklaring voor de UAP’s. In 2022 werd er nog een aantal documenten (ruim 1500 pagina’s) vrij gegeven over de zogenoemde ‘close encounters’ met UFO’s, zie deze Astroblog, En uit deze stortvloed aan recente informatie over UAP’s heb ik het onderzoek van Marik von Rennenkampff begin 2024 uitgelicht. Von Rennenkampff heeft zich specifiek gestort op de analyse c.q. reconstructie van vliegbewegingen van enkele van de UAP’s ( Eng. ‘Unidentified Anomalous/Aerial Phenomena) zoals getoond op video’s opgenomen door Amerikaanse marinevliegers.