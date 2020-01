Video: Boeing toont Starliner capsulebeelden tijdens afgekapte eerste orbitale vlucht

door

Boeing heeft recent filmbeelden vrijgegeven van de eerste vlucht van zijn CST-100 Starliner crewcapsule welke op 20 december gelanceerd werd naar het ISS maar daar helaas nooit aankwam vanwege een motorstoring. De video toont niet alleen de hoogtepunten van de 48-uur durende onbemande eerste orbitale missie maar laat ook zien hoe het er van binnen uitzag toen de motor storing optrad welke een terugkeer naar de aarde noodzakelijk maakte.



De beelden van de 2 minuten en 52 seconden durende video van Boeing komen van een reeks camera’s in de bemanningscapsule, die uitzicht bood op een van de ramen, de bagageruimte en de pilootstoel, die werd ingenomen door de de met instrumenten beladen vluchttest dummy met de bijnaam ‘Rosie’, zo genoemd naar een poster uit de Tweede Wereldoorlog, ‘Rosie the Riveter’ (‘getrainde arbeider’). De video toont fragmenten vanuit de capsule terwijl het ruimtevaartuig opstijgt, zijn bescherm cover afwerpt, en van de Centaur draagraket afkoppelt. Tevens ziet men het uitzicht vanuit een lage aardebaan (LEO), zijn reentry en de parachute landing.



De beelden toonden ook het moment dat het misgaat, dit nadat een missie timer niet goed functioneerde, waardoor de boordcomputers van slag waren en op het verkeerde moment de stuwraketten werden afgevuurd, waardoor de Starliner in de verkeerde baan ging. Men ziet de dummy in de capsule verschuiven in de stoel en ook een kleine Snoopy in een ruimtepak ronddobberen. Na het incident slaagden de ingenieurs van NASA en Boeing erin om de baan van Starliner te stabiliseren, maar het geplande bezoek aan het International Space Station (ISS) werd afgelast. De Starliner landde op de White Army’s White Sands Missile Range in New Mexico op 22 december om 5:48 lokale tijd.Bronnen: New Atlas / Boeing