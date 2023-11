Door ISS-astronaut verloren gereedschapstas zou je met een verrekijker kunnen zien

door

Op 2 november (1-11 Amerikaanse tijd) gebeurde het: de twee NASA-astronauten Jasmin Moghbeli en Loral O’Hara deden een ruimtewandeling buiten het ISS, een Extravehicular Activity (EVA) zoals dat officieel wordt genoemd, eentje die 6 uur en 42 minuten duurde. Het was bedoeld om wat werkzaamheden te verrichten buiten het ruimtestation, iets wat regelmatig gebeurt, niets nieuws onder de zon normaal gesproken. Maar toen gebeurde het: een gereedschapstas (Engels: ‘crew lock bag’) met daarin onder andere een vetspuit, werd door Moghbeli losgelaten en de tas vloog weg, de ruimte in. Moghbeli dacht de tas aan een beugel te hebben vastgemaakt, maar dat bleek toch niet het geval te zijn. Hieronder beelden van die EVA (#89 om precies te zijn), waarin het gebeurde.

De tas kreeg van de U.S. space force een officiële benaming, omdat het een kunstmatig object is dat nu zelfstandig door de ruimte vliegt: 58229 / 1998–067WC. De tas draait in een nagenoeg cirkelvormige baan (415 x 416 km) om de aarde. De tas volgt dezelfde baan als het ISS en de tas gaat daarin voor. Hij heeft een helderheid van +6m, dus met het blote oog net niet te zien (tenzij je perfecte ogen hebt en je je op een bergtop in Chili bevindt), maar met een verrekijker moet dat wel te zien zijn. Via websites zoals Heavens Above kan je zien of en wanneer het ISS overvliegt en de tas is dan eerst te zien, 2 tot 4 minuten later gevolgd door het ISS zelf. Ik heb even opgezocht wanneer het ISS boven Nederland te zien is (boven Dordrecht om exact te zijn) en dat leverde dit overzicht op:

Dan zou je dus bij helder weer de gereedschapstas met een verrekijker moeten kunnen zien, als je wel precies weet hoe de baan van het ISS langs de hemel loopt. Op Heavens Above kan je bij de voorspellingen kaartjes zien van hoe het ISS overkomt. De tas daalt wel snel in hoogte en de verwachting is dat hij over enkele maanden bij een hoogte van 113 km zal verbranden in de atmosfeer. De tas werd later nog gefotografeerd vanuit het ISS door astronaut Satoshi Furukawa, toen het ISS in de buurt van Japan vloog, zoals te zien in de X-Tweet hieronder. Via deze link kan je exact zien waar de tas zich nu bevindt (hashtag NORAD ID 58299).

Bron: Space.com.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...