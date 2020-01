Beroepssterrenkundigen gaan petitie indienen tegen de Starlinkvloot van SpaceX

Beroepssterrenkundigen zijn wereldwijd bezig om een petitie in te dienen, bedoeld om iets te doen aan de negatieve gevolgen van de vloot van Starlink satellieten van SpaceX, met name de lichtvervuiling van de satellieten. Het is een initiatief van de Italiaanse sterrenkundige Steffano Gallozzi, die er op 9 januari mee begon. Inmiddels is de petitie ondertekend door 901 sterrenkundigen (21.00 uur, 27 januari). Er zou vandaag een derde lading van zestig Starlink satellieten worden gelanceerd vanaf Cape Canaveral Air Force Station in Florida, maar die lancering ging vanwege het slechte weer niet door. Dat die Starlink satellieten zorgen voor ernstige lichtvervuiling en daarmee zorgen voor grote problemen bij astronomische waarnemingen door tal van instrumenten is al bekend sinds de eerste lading van die satellieten werd gelanceerd, 24 mei 2019. En toekomstige zwermen satellieten staan al op stapel – Amazon’s project Kuiper en Facebook Athena. Vandaar dat de sterrenkundigen nu oproepen tot een onmiddelijke stopzetting van de lanceringen. Hier is de gehele tekst van de petitie te lezen, hieronder datgene waar men toe oproept:

We, astronomers subscribing to this appeal state THERE IS NO MORE TIME TO DISCUSS, IT IS TIME TO ACT!

ASK GOVERNMENTS, INSTITUTIONS AND AGENCIES ALL AROUND THE WORLD