De tuin van de astronomie in Valencia

door

Met mijn vrouw en twee dochters ben ik enkele dagen in Valencia in Spanje. OK, even geen astronomie denk ik, maar zelfs daar (of juist daar?) loop ik er tegenaan. We waren vandaag in de beroemde ‘stad van kunst en wetenschap’, de Ciudad de las Artes y las Ciensias, de staaltjes van architectonisch indrukwekkende gebouwen in de bedding van de drooggelegde rivier de Turia.

En daar ergens tussen die enorme gebouwen loop ik opeens in de tuin van de astronomie, de Jardín de Astronomía. Een plek waar dertien astronomische instrumenten te vinden zijn, die al vanaf de oudheid in gebruik zijn en die mensen hebben gebruikt om tijd en lokatie te bepalen. Zoals de zonnewijzer, de maanwijzer (ja, die bestaat ook, zie de foto hieronder) en de gnomon. Leuk om daar even rond te hebben gewandeld.