Ruimtevaartgigant Lockheed Martin stort zich op Project JETSON om nucleair-electrische ruimtevaarttechnologieën een boost te geven

Het US Air Force Research Laboratory (AFRL) heeft recent aan de ruimtevaartgigant Lockheed Martin een contract van 33,7 miljoen USD toegekend voor de ontwikkeling van geavanceerde, nucleaire voortstuwingstechnologieën gebundeld in het ‘project JETSON‘.

JETSON houdt o.a. in dat er een splijtingsreactor gelanceerd zal worden, die in de ruimte zal worden opgestart. De reactor bouwt voort op NASA’s Kilopower Reactor Using Stirling Technology (KRUSTY) uit 2018, deze werd ontwikkeld bij het Glenn Research Center in Cleveland, zie ook hier deze Astroblog. Kennelijk is er momentum gecreëerd voor geavanceerde nucleaire voortstuwing in de ruimtevaart. NASA, DARPA en Lockheed Martin (gevestigd in Littleton, Colorado) bouwen momenteel ook aan een nucleair-thermisch voortstuwingssysteem voor een demonstratieraket die in de maanomgeving – cislunaire ruimte – gaat opereren, de DRACO. DRACO staat voor ‘Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations’, en NASA plant een testvlucht in 2026-7. Hier is voor Lockheed Martin nu het JETSON project bijgekomen.

JETSON staat voor ‘Joint Emergent Technology Supplying On-Orbit Nuclear’ en is bedoeld om, aldus de verklaring van Lockheed Martin “sterke nucleaire elektrische energie- en voortstuwingstechnologieën en het ontwerp van ruimtevaartuigen volwassen te maken,” En zoals gezegd, het is de bedoeling dat er een splijtingsreactor gelanceerd zal worden, die eenmaal in de ruimte, opgestart zal worden. De reactor zal warmte opwekken, die vervolgens wordt overgebracht naar Stirling-stroomomvormers om elektriciteit te produceren. Dit kan vervolgens worden gebruikt om de lading van ruimtevaartuigen of elektrische stuwraketten voor voortstuwing aan te drijven. De reactor bouwt voort op NASA’s KRUSTY uit 2018. “De ontwikkeling van kernsplijting voor ruimtetoepassingen is de sleutel tot de introductie van technologieën die de manier waarop we ons verplaatsen en verkennen in de uitgestrekte ruimte dramatisch kunnen veranderen”, aldus stelt Barry Miles, JETSON-programmamanager bij LM, in de verklaring. Net als bij andere nucleaire programma’s in de ruimte is veiligheid bij JETSON een topprioriteit. Uranium is vóór het begin van het splijtingsproces ‘goedaardig’. Tijdens de lancering bevindt de reactor zich in een inerte, inactieve configuratie en is ontworpen om pas in te schakelen en het splijtingsproces te starten als het ruimtevaartuig zich in een veilige baan ver van de aarde bevindt.