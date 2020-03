Onderzoekers ontdekken hoe je haarscherpe foto’s van zwarte gaten kunt maken

door

Een team sterrenkundigen van het Center for Astrophysics | Harvard and Smithsonian (CfA) in de VS heeft ontdekt hoe je van zwarte gaten haarscherpe foto’s kan maken. Van één zwart gat hebben we al een foto, die van M87* alias Powehi, het superzware zwarte gat in het centrum van M87, gefotografeerd met de Event Horizon Telescope (EHT). Het blijkt uit de berekeningen dat in zo’n foto van een zwart gat een hele serie ‘geneste’ ringen zit, waarbij iedere volgende ring telkens dezelfde diameter heeft, maar steeds scherper is, omdat het licht van de ring vaker om het zwarte gat gedraaid heeft – zie de afbeelding hierboven. Een zwart gat trekt door z’n extreme zwaartekracht fotonen (lichtdeeltjes) aan en die kunnen na één of meerdere omlopen rondom de waarnemingshorizon naar het oneindige verdwijnen óf in het zwarte gat vallen. Zwarte gaten werpen een zogeheten schaduw op het hete invallende gas en die schaduw wordt begrensd door een foton ring, de ring van fotonen die sterk afgebogen worden door het zwarte gat.

Om die opeenvolgende ringen te kunnen zien zijn wel grotere telescopen dan de EHT nodig. Om bijvoorbeeld de n=1 subring te zien moet de EHT worden uitgebreid met een extra telescoop ergens in een baan om de aarde. Wil je de n=2 subring zien dan moet je ‘m uitbreiden met een telescoop op de maan (zie de afbeelding hieronder).

De berekeningen over foto’s aan een zwart gat werden gepubliceerd in Sciences Advanced. Ehhh.. wat de EHT zelf betreft: die is, zoals we weten bezig om ook een foto, nee wat zeg ik, een video te maken van Sgr A*, het superzware zwarte gat in het centrum van ons Melkwegstelsel. Maar ook in het EHT-team heeft het coronavirus toegeslagen, want de waarnemingen zijn uit voorzorg stopgezet, zoals te lezen in onderstaande tweet.

Due to the health concerns over #COVID19, the EHT observing campaign with telescopes around the globe is now officially canceled. The EHT array of 11 observatories will need to wait until spring 2021 for new #EHTblackhole observations: https://t.co/knVE815PSu — Event Horizon ‘Scope (@ehtelescope) March 18, 2020

Bron: IAS.