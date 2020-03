Publiekslezing Volkssterrenwacht Bussloo te volgen via live stream 20 maart en 27 maart

door

Door de sluiting van alle publieke ruimtes zijn medewerkers van de sterrenwacht de afgelopen dagen hard aan het werk geweest om de publiekslezingen van de komende twee vrijdagavonden toch doorgang te laten vinden, via een live stream.

Frank Vermeulen zal vrijdag 20 maart het publiek thuis alles vertellen over de Big Bang voor beginners. Alex Scholten is te zien op de stream op 27 maart over wintertijd en zomertijd. Het publiek kan thuis de lezingen volgen op de computer, laptop, tablet of telefoon. Op de gratis link http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht zijn de lezingen te volgen. Deze link staat ook op de website en de Facebookpagina van de sterrenwacht.

Een uniek moment voor de bezoekers van de sterrenwacht, maar ook voor alle geïnteresseerden in Nederland. De live stream is voor iedereen gratis te bekijken. Nadat de beginnerscursus bij wijze van proef al via een stream werd aangeboden door de VSB, is besloten om dit ook te organiseren voor de komende twee publiekslezingen. Daarna bekijkt de sterrenwacht welke publiekslezingen er nog meer in aanmerking komen.

De live stream via http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht begint om 20.00 uur. De gebruikelijke tijd. Kom niet naar de sterrenwacht. Die is en blijft voorlopig gesloten voor publiek in verband met het Covid-19 virus. De opnames voor de live streams worden op een andere locatie opgenomen. Kijken met de telescopen is dus ook niet mogelijk.

Meer informatie over de activiteiten van de Volkssterrenwacht Bussloo is te vinden op de website www.volkssterrenwachtbussloo.nl, op http://www.facebook.com/VolkssterrenwachtBussloo, http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht of telefonisch via (0571) 262006.