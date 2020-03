Is er eindelijk weer eens een blote-oog-komeet in zicht?

door

Komeet ATLAS C/2019 Y4 is ontdekt op 28 december 2019 door het ATLAS survey-systeem in Hawaii. Het was daarmee de laatste komeet-ontdekking van 2019. De komeet was toen met magnitude 20 nog zeer zwak. Eerste berekeningen gaven aan dat het object op z’n helderst ongeveer magnitude 9 zou worden, in mei 2020. Dat wil zeggen zichtbaar in een amateurtelescoop als een klein nevelig vlekje licht, niets bijzonders . Maar de komeet kent een veel snellere helderheidstoename dan verwacht heeft een paar dagen geleden een enorme opleving gekend. Schattingen voor de maximale helderheid lopen nu uiteen van magnitude 2 tot -11! Dat houdt het midden tussen mooi zichtbaar met het blote oog tot absoluut spectaculair!

Nu heb ik dit soort verhalen vaker meegemaakt. Vaak was het uiteindelijk teleurstellend: dit soort grillige kometen blijven menig maal ook weer verzwakken. Toppunt was komeet ISON die compleet verdampte tijdens de doorgang van het perihelium, het punt van de baan het dichtst bij de zon. Ik sta nog niet te juichen maar zal ATLAS C/2019 Y4 met belangstelling volgen.

Gisterenavond heb ik met eenvoudige EOS650D camera met een zoomlens op 75mm een opname gemaakt van 1 minuut. Bij de onderste (gele) pijl zie je een groenig vlekje, dat is ie! Ongeveer magnitude 8. Bij de bovenste (blauwe) pijl zie je melkwegstelsels M82 en M81 ter vergelijk.

Ik ben benieuwd hoe het verder gaat!

bron: https://www.livescience.com/comet-atlas-may-be-brightenting.html