Perseverance spot kolossale zonnevlekgroep AR3576 vanaf Mars!

Een groep zonnevlekken die meer dan 15 keer de diameter van de aarde meet, werd vorige week in beeld gebracht door NASA’s Perseverance Rover. De gigantische zonnevlekgroep AR3576 strekt zich van begin tot eind uit over ruim 200.000 kilometer en bevat minstens vier donkere kernen die elk groter zijn dan de aarde, aldus Spaceweather.com. De zonnevlek is zo groot dat hij vanaf de aarde kan worden gezien zonder dat er complexe kijkapparatuur nodig is. Zonnevlekken zijn donkere, koelere gebieden op het oppervlak van de zon die uitbarstingen kunnen veroorzaken, zoals zonnevlammen en coronale massa-ejecties (CME’s) – grote hoeveelheden plasma en magnetisch veld van de zon. De frequentie en intensiteit van de zonnevlekken die zichtbaar zijn op het oppervlak kunnen worden gebruikt om het niveau van zonneactiviteit aan te geven op een bepaald moment tijdens de 11-jarige zonnecyclus, aangedreven door het magnetisch veld van de zon. Naarmate het zonnemaximum nadert – de hoogste activiteitsgraad – komen zonnevlekkengebieden zoals AR3576 steeds vaker voor. De zonnevlek barst al van de M-klasse zonnevlammen, en voorspellingen van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) geven aan dat deze zonnevlek mogelijk X-klasse zonnevlammen gaat vormen – het krachtigste type zonnevlam.