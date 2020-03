door

Het is coronacrisis, dus iedereen zit thuis (voor zover je niet behoort tot de vitale beroepen). Ruimtevaartorganisaties ESA en NASA spelen daar op in door te komen met sites waarop ruime aandacht is voor ruimtevaart en sterrenkunde die je thuis kunt doen, sites vol met apps, video’s, citizen science, informatie, etc… Volg de links en je hoeft je niet meer te vervelen.

Veel plezier en alle gezondheid voor iedereen!