29 april 2020: SpaceUp Live, de eerste online versie

De SpaceUp “unconferences” kunnen door het coronavirus ook niet meer fysiek worden gehouden en daarom wordt er nu aan gewerkt om op woensdag 29 april de allereerste SpaceUp Live te organiseren, een wereldwijde online versie. Om 19.00 uur Nederlandse tijd start de SpaceUp en hij duurt tot 22.00 uur, aldus Facebook. Ik heb zelf enkele keren meegedaan aan de ‘gewone’ SpaceUp, die in België en Nederland zijn gehouden, zoals in september 2012 in Genk. Het zijn zeer leuke bijeenkomsten, waar alles van ruimtevaart tot sterrenkunde aan bod komt, van zowel amateurs als professionals. En dat allemaal met een zeer gevarieerde mix aan soorten sessies. Binnenkort (6 april) start de inschrijving voor de live versie. Ik ben benieuwd! Bron: SpaceUp.