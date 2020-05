Supernova SN2020jfo in M61 vastgelegd.

door

Er is weer een Supernova waar te nemen aan de sterrenhemel. Meerdere Astrofotografen hebben deze inmiddels al vastgelegd.

Supernova 2020jfo schijnt deze genoemd te worden en wederom in sterrenstelsel Messier 61 in sterrenbeeld Maagd. Wederom? Jawel, want in 2014 rapporteerde Arie Nouwen ook al over een Supernova in M61.

Gisteravond poging gedaan deze vast te leggen en dat is goed gelukt. 80 minuten belicht in stappen van 10 minuten. Langer ging voor mij niet want toen verdween het object alweer achter de bomen naast mijn huis. Hieronder het resultaat.