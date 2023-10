Massieve Ster SN 2023ixf spuwt massa van ongeveer één zon uit vlak voordat hij in een supernova explodeert

Hiramatsu’s collega bij het CfA, Edo Berger, kon SN 2023ixf waarnemen met

tussen de schokgolf van de supernova en de omringende wolk. Berger stelt; “De enige manier om te begrijpen hoe massieve sterren zich gedragen in de laatste jaren van hun leven, tot aan het punt van explosie, is door supernova’s te ontdekken wanneer ze nog heel jong zijn.

bij voorkeur dichtbij, en dan om ze over meerdere golflengten te bestuderen”, en vervolgt; “

Met behulp van zowel optische telescopen als millimetertelescopen hebben we SN 2023ixf effectief in een tijdmachine veranderd om te reconstrueren wat zijn voorloperster aan het doen was tot het moment van zijn dood.” Als oorzaak van de instabiliteit van de ster, stelt Berger, dat er een

mogelijkheid is dat de laatste stadia van het verbranden van elementen met een hoge massa in de ster, zoals silicium (dat in ongeveer een dag wordt verbruikt), verstorend werken, waardoor energiepulsen ontstaan die door de ster heentrillen en materiaal van zijn oppervlak optillen. Hiramatsu is opgetogen over Itagaki’s werk en stelt: “

Het is zeker een fenomeen waar astronomen in de toekomst meer onderzoek naar zullen doen, nu ze het in zo een relatief nabije supernova hebben kunnen zien.

Zonder Itagaki’s werk en toewijding zouden we deze kans hebben gemist om kritisch inzicht te krijgen in de evolutie van massieve sterren en hun supernova-explosies.”