Waarde van pi is bepaald met behulp van zwaartekrachtgolven: pi ≈ 3,115

door

De theoretisch sterrenkundige Carl-Johan Haster (Massachusetts Institute of Technology) is er in geslaagd om met behulp van zwaartekrachtgolven de waarde van pi (π) te bepalen, pi ≈ 3,115. Eh… wacht even hoor ik jullie al denken, pi 3,115? Pi is toch 3,141592653…. en dan nog pakweg vijftig biljoen decimalen achter de komma, volgens de laatste computerberekeningen? Zelfs de Babyloniërs zaten met hun schatting van 28/8 of 3,125 voor de waarde van pi zo’n 3700 jaar geleden nog dichter bij de werkelijke waarde dan Hasters anno 2020, toch? Ja klopt. En toch is ‘t een knap staaltje werk wat Hasters heeft gedaan – hier z’n vakartikel over die bepaling van de waarde van pi door hem. Waar het om gaat is dat pi voorkomt in de formules waarmee zwaartekrachtgolven worden beschreven, de rimpels in de ruimtetijd veroorzaakt door bijvoorbeeld botsende zwarte gaten, die op grond van Einstein’s Algemene Relativiteitstheorie worden voorspeld en die vanaf 2015 daadwerkelijk zijn waargenomen met LIGO en Virgo.

In al die formules is pi een constante, zoals we dat feitelijk altijd doen. Zoals in de formule hierboven, waarmee de fase van de passerende zwaartekrachtgolf wordt beschreven. Maar Haster deed ‘t andersom: beschouw pi nou eens niet als een constante, maar als een variabele en probeer de waarde daarvan vast te stellen aan de hand van de waarnemingen aan zwaartekrachtgolven. En dat deed Haster. Hij gebruikte de gegevens van 22 zwaartekrachtgolven en daar kwam uit naar voren dat pi een waarde ergens tussen 3,027 en 3,163 heeft met 3,115 als meest waarschijnlijke waarde. Bron: Scientific American.