De Crew Dragon is gelanceerd voor SpaceX Demonstration Mission 2

Zojuist om 21.22 uur Nederlandse tijd is vanaf lanceercomplex 39A van Kennedy Space Center op Cape Canaveral in Florida de allereerste bemande ruimtecapsule Crew Dragon van SpaceX met een Falcon 9 raket gelanceerd voor SpaceX Demonstration Mission 2 (SpX-DM2)[ ] en is ‘ie onderweg naar het het ISS-station, waar de Dragon over 19 uur aan zal koppelen (zondag dus). De eerste trap van de Falcon 9 is succesvol zacht geland op het drijvende platform “Of Course I Still Love You” in de Atlantische Oceaan.

Astronauts in #CrewDragon on their way to #ISS . A truly historical moment. pic.twitter.com/Hd90SsWmGR — Mario Livio (@Mario_Livio) May 30, 2020

De lancering vanaf Kennedy Space Center is de eerste op Amerikaans grondgebied in bijna een decennium – en het is de eerste commerciële lancering ooit. SpaceX, het bedrijf van zakenman Elon Musk (ook van o.a. Tesla), werkt voor deze missie samen met ruimtevaartorganisatie NASA. Aan boord van de Dragon capsule zijn de astronauten Robert Behnken en Douglas Hurley, die ongeveer 19 uur en 6 minuten onderweg zullen zijn om het internationale ruimtestation ISS te bereiken en daar aan te koppelen. Daar zullen ze zo’n 110 dagen verblijven. Voor beiden is het hun derde ruimtevlucht. Hurley was ook de piloot van spaceshuttle Atlantis tijdens STS-135, de allerlaatste missie van deze ruimteveren in 2011.